Η Φίνος Φιλμ γιορτάζει την ημέρα των ερωτευμένων με ένα βίντεο – αφιέρωμα.

Στις 14 Φεβρουαρίου γιορτάζεται η ημέρα των ερωτευμένων, η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, και η Φίνος Φιλμ δημιούργησε ένα ξεχωριστό βίντεο – αφιέρωμα με σκηνές που έχουν γράψει ιστορία στον ασπρόμαυρο ελληνικό κινηματογράφο.

Μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ και την εκπομπή «Στούντιο 4», προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ένα σύντομο βίντεο με μερικές από τις πιο διαχρονικές ατάκες αγάπης που άφησαν εποχή.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρα, ο Θανάσης Βέγγος, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, είναι μόλις μερικά από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο σύντομο κλιπ και αποδεικνύουν την δύναμη του έρωτα μέσα από τα λόγια.

Το αφιέρωμα λειτουργεί ως μία νοσταλγική υπενθύμιση του ελληνικού κινηματογράφου μέσω του οποίου υπενθυμίζεται το συναίσθημα του έρωτα και της αγάπης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdw8cr1qy95?integrationId=40599y14juihe6ly}