«Η αγάπη είναι παγκόσμια, αλλά μερικές φορές ακούγεται καλύτερα σε μια άλλη γλώσσα» - Μάθε μερικές για του Αγίου Βαλεντίου.

Οι Αρχαίοι Έλληνες αναγνώριζαν οκτώ διαφορετικούς τύπους αγάπης, από την αγάπη για τον εαυτό σου μέχρι τη λατρεία, τη μανία και την εμμονή. Ευτυχώς τα χρόνια πέρασαν γιατί αυτό σίγουρα θα δυσκόλευε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αν υπήρχε τότε.

Την ίδια ώρα, σήμερα, σε όλο τον κόσμο, πολλοί πολιτισμοί έχουν λέξεις για την αγάπη, που δεν έχουν άμεση μετάφραση. Αυτό έχει σημασία, αφού, καθώς πλησιάζει η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο δανεισμός μιας λέξης από άλλη γλώσσα θα μπορούσε να βοηθήσει τον κάθε ερωτευμένο να πει αυτό που η «αγάπη» από μόνη της δεν μπορεί.

Για αρχή, τα αγγλικά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη λέξη «Love» για να μιλήσουν για κάθε είδους βαθιά σύνδεση, από μητρική αγάπη μέχρι ερωτική.

«Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό», λέει ο Ben Kramer, γλωσσολόγος και σχεδιαστής μαθημάτων στο Duolingo. «Υπάρχει επίσης κάτι όμορφο» στο να βλέπεις τα συναισθήματα για έναν συγγενή στο ίδιο επίπεδο με αυτά για έναν ρομαντικό σύντροφο, όπως λέει. Ευτυχώς άλλες γλώσσες τα πάνε καλύτερα με την έκφραση συναισθημάτων.

Στα ιαπωνικά, η φράση koi no yokan σημαίνει το προαίσθημα της αγάπης, την ιδέα δηλαδή ότι θα είσαι ερωτευμένος με ένα άτομο στο μέλλον. Αυτό δεν είναι το ίδιο με τον «έρωτας με την πρώτη ματιά», διευκρινίζει ο Kramer στο Axios. Οι Ιάπωνες έχουν άλλη λέξη για αυτό: «hitomebore».

Στα αραβικά, το ya'aburnee σημαίνει «με θάβεις» και ουσιαστικά υποδηλώνει το να αγαπάς κάποιον τόσο πολύ που χρειάζεσαι να ζήσει περισσότερο από εσένα επειδή δεν μπορείς να συνεχίσεις χωρίς αυτόν. Στα αραβικά υπάρχουν λέξεις για διαφορετικά επίπεδα στοργής, αλλά για την έκφραση αγάπης, αυτός είναι ο «πιο αγνός» τρόπος, λέει ο Kramer.

Στα νορβηγικά και τα δανέζικα το elske είναι το πιο έντονο και τα ισπανικά te amo είναι πιο βαθύ από το te quiero, που υποδηλώνει περισσότερο το πάθος.

Στα ουαλικά, η λέξη hiraeth είναι η λαχτάρα για έναν τόπο, χρόνο ή άτομο που είναι όμως ανεκπλήρωτη. Σε αντίστοιχο μελαγχολικό mood, στα γερμανικά υπάρχει η λέξη abschiedsschmerz, που κυριολεκτικά σημαίνει «πόνος αποχώρησης» και περιγράφει ένα συναίσθημα για ένα αγαπημένο πρόσωπο που έρχεται για επίσκεψη και μετά πρέπει να φύγει.

Στα κορεατικά, η λέξη jeong περιγράφει ένα συγκεκριμένο είδος προσκόλλησης, μια στοργή μεταξύ δύο ανθρώπων ή για ένα αντικείμενο που χτίζεται με την πάροδο του χρόνου.

Εν τω μεταξύ, στα γίντις, η φράση bashert μεταφράζεται ως «πεπρωμένο» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την εύρεση μιας αδελφής ψυχής.

Στα γαλλικά, η λέξη mon petit chou σημαίνει κυριολεκτικά «το μικρό μου λάχανο», αλλά είναι ένας όρος στοργής όπως το αγγλικό «honey».

Τέλος, στα σουηδικά το «en gubbe», που κυριολεκτικά «ηλικιωμένος άνδρας» μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στοργικά για να περιγράψει ένα αγαπημένο πρόσωπο.

Το συμπέρασμα είναι ένα, σύμφωνα με το Axios, «Η αγάπη είναι παγκόσμια, αλλά μερικές φορές ακούγεται καλύτερα σε μια άλλη γλώσσα».