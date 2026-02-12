Εκτός του NBA All-Star Game 2026 τέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Δεν θα αγωνιστεί στο φετινό NBA All-Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό στη γάμπα που τον ταλαιπωρεί.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στο NBA All-Star Game 2026, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς οι ενοχλήσεις στη γάμπα δεν έχουν υποχωρήσει πλήρως. Ο «Greek Freak» δεν είναι ακόμη στο 100% και προτεραιότητα αποτελεί η αποθεραπεία του, ώστε να επιστρέψει σύντομα στη δράση με ασφάλεια.

Παρά την απουσία του από το παρκέ, ο σούπερ σταρ των Μπακς θα βρίσκεται κανονικά στο Intuit Dome του Λος Άντζελες. Θα συμμετάσχει στο Celebrity Game με ρόλο coach, ενώ την Κυριακή (15/2) θα στηρίξει από τον πάγκο την Team World στο παιχνίδι απέναντι στην Team USA.

Ο Αντετοκούνμπο επιθυμούσε να δώσει το «παρών» σε ακόμη ένα All-Star Game, όμως το ιατρικό επιτελείο έκρινε ότι πρέπει να ολοκληρώσει τη θεραπεία του για τη γάμπα, αποφεύγοντας οποιονδήποτε κίνδυνο υποτροπής. Στόχος είναι να επιστρέψει στους αγώνες του NBA το επόμενο διάστημα, πλήρως έτοιμος να ηγηθεί των Μπακς στη συνέχεια της σεζόν.

