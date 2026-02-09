Η Αμερικανίδα σκιέρ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στο αριστερό πόδι μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Λίντσεϊ Βον γνωρίζει την πίστα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Olympia delle Tofane καλύτερα από κάθε άλλον. Έχει κερδίσει 12 μετάλλια σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου σε αυτήν την πίστα και έχει συνολικά 20 παρουσίες στο βάθρο, ξεκινώντας από το 2004.

Ωστόσο, η 41χρονη Αμερικανίδα έχασε τον έλεγχο μόλις 12,5 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση στον αγώνα κατάβασης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνο-Κορτίνα, οδηγώντας σε μια σοβαρή πτώση που της προκάλεσε κάταγμα στο πόδι - κι αυτό ενώ ήδη αγωνιζόταν με κομμένο αριστερό χιαστό και χειρουργημένο δεξί πόδι.

Όπως αναλύει το Associated Press, το καθοριστικό σημείο της πίστας δεν είναι το εντυπωσιακό Tofana schuss – το στενό πέρασμα όπου οι αθλήτριες αγγίζουν τα 130 χλμ./ώρα – αλλά ένα δεξί κομμάτι πιο ψηλά, με ανάποδη κλίση (reverse banked) και ελαφριά ανηφόρα.

Εκεί ακριβώς κρίνονται οι ταχύτητες για όλη τη συνέχεια της διαδρομής.

«Αν δεν πάρεις τη σωστή γραμμή, καταλήγεις να ανεβαίνεις και χάνεις τα πάντα», εξήγησε στο AP ο παλαίμαχος Ιταλός σκιέρ Κριστιάν Γκεντίνα.

Η Βον, προσπαθώντας να ξεπεράσει την ανάποδη κλίση, βρέθηκε ελαφρώς εκτός ιδανικής τροχιάς. Ένα απρόβλεπτο «χτύπημα» σε μια προεξοχή την πέταξε στιγμιαία στον αέρα, με αποτέλεσμα να ακουμπήσει με τη δεξιά πλευρά της την τέταρτη πόρτα της πίστας. Από εκείνο το σημείο, η πτώση ήταν αναπόφευκτη.

Ο διευθυντής αγώνων γυναικών Peter Gerdol δήλωσε ότι το τμήμα όπου η Βον έχασε τον έλεγχο «δεν ήταν πραγματικά διαφορετικό από άλλες χρονιές».

«Αυτή είναι η κατάβαση της Κορτίνα και φέτος μιλάμε για τους Ολυμπιακούς», είπε. «Απονέμει Ολυμπιακά μετάλλια, οπότε πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο απαιτητική».

Σχετικά με το μεγέθους του εξογκώματος υποστήριξε πως όλοι οι αθλητές πέρασαν αρκετά εύκολα: «Η Λίντσεϊ έκανε ένα λάθος και συμβαίνει. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε τμήμα της πίστας».

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της πτώσης, ο υποχρεωτικός αερόσακος που φορούσε η Βον ενεργοποιήθηκε, πιθανώς μαλακώνοντας την προσγείωση. Ο Marco Pastore από την εταιρεία Dainese, που κατασκευάζει το σύστημα, ανέφερε ότι ο αερόσακος αδειάζει σε περίπου 20 δευτερόλεπτα, ενώ η εταιρεία θα προσπαθήσει να ανακτήσει τώρα έναν αισθητήρα τύπου «μαύρου κουτιού» για να μελετήσει την πτώση.