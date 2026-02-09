Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Μεταφορών 2021–2027 και τον κρατικό προϋπολογισμό της Ρουμανίας.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της ΤΕΡΝΑ ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος από την Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) για δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε κοινοπραξία με την Alstom Romania, αναδείχθηκε οριστικός μειοδότης για τα τμήματα Craiova–Filiași (Lot 1), προϋπολογισμού 543,4 εκατ. ευρώ, και Filiași–Igiroasa (Lot 2), προϋπολογισμού 449,2 εκατ. ευρώ, τα οποία εντάσσονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο Craiova–Drobeta Turnu Severin–Caransebeș. Τα δύο αυτά τμήματα συγκροτούν τη σιδηροδρομική γραμμή Craiova–Igiroasa, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, της οποίας τον σχεδιασμό και την πλήρη ανάταξη αναλαμβάνει η ΤΕΡΝΑ.

Στην κοινοπραξία, η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει ως επικεφαλής με ποσοστό 69% για το Lot 1 και 74% για το Lot 2. Η διάρκεια εκπόνησης των μελετών ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ η περίοδος κατασκευής σε 36 μήνες. Υπενθυμίζεται ότι το σχήμα ΤΕΡΝΑ–Alstom Romania είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης για τα δύο έργα το καλοκαίρι του 2025.

Η οριστικοποίηση της ανάθεσης έρχεται μετά την απόφαση του Εφετείου Βουκουρεστίου, το οποίο απέρριψε την προσφυγή της ισπανικής εταιρείας FCC, η οποία αμφισβητούσε τη διαδικασία ανάθεσης των έργων.

Το δικαστήριο έκρινε αβάσιμη την προσφυγή της FCC κατά της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Επίλυσης Προσφυγών (CNSC) και απέρριψε επίσης το αίτημα αναστολής της διαδικασίας ανάθεσης, επικυρώνοντας ουσιαστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Η σχετική απόφαση, υπ’ αριθμ. 702/2025, εκδόθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2025 και είναι τελεσίδικη.

Η FCC είχε καταγγείλει ότι η προσφορά της απορρίφθηκε καταχρηστικά ως μη συμμορφούμενη και ότι η ανάθεση στην κοινοπραξία TrackWorks, υπό την Alstom και την ΤΕΡΝΑ, βασίστηκε σε υποκειμενική αξιολόγηση. Ωστόσο, τόσο το CNSC όσο και το Εφετείο απέρριψαν τους ισχυρισμούς της ισπανικής εταιρείας.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Μεταφορών 2021–2027 και τον κρατικό προϋπολογισμό της Ρουμανίας. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της υποδομής για αύξηση της ταχύτητας και της χωρητικότητας της γραμμής, τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτροκίνησης σε όλο το μήκος με σύστημα 25 kV, την ανακαίνιση και αναβάθμιση σταθμών και στάσεων, την αντικατάσταση γεφυρών και πεζογεφυρών, τη βελτίωση της αποστράγγισης και των επιχωμάτων, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του ERTMS (ETCS Level 2 και GSM-R).