Ξεκίνησε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου η 35ετής σύμβαση παραχώρησης για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όπως ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η σύμβαση αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του τμήματος Χανιά–Ηράκλειο–Κίσσαμος, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη και το εθνικό οδικό δίκτυο.

Το συνολικό μήκος του τμήματος Ηράκλειο–Χανιά–Κίσσαμος ανέρχεται σε 187 χιλιόμετρα, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 2 δισ. ευρώ. Η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αφορούν τη φάση μελετών και κατασκευής και τα υπόλοιπα 30 τη λειτουργία και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου.

Ήδη, κατά τους προηγούμενους μήνες, έχουν ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες, όπως έρευνες και μελέτες, οι οποίες, σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν συμβάλει στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού άξονα. Οι εργασίες αυτές εξελίσσονται στις παρακάμψεις των πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και στην περιοχή κατασκευής της σήραγγας Σ1 στο τμήμα Σούδα–Βρύσες.

Ο ΒΟΑΚ έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χιλιόμετρα, καθώς περιλαμβάνει και τα υπό κατασκευή τμήματα Χερσόνησος–Άγιος Νικόλαος και Άγιος Νικόλαος–Νεάπολη, γεγονός που τον καθιστά τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή στην Ευρώπη. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παράπλευρο οδικό δίκτυο, γέφυρες, σήραγγες, ανισόπεδους κόμβους, κέντρα ελέγχου και συντήρησης, καθώς και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών.

Στο αντικείμενο της παραχώρησης εντάσσεται επίσης το τμήμα Κίσσαμος–Χανιά μήκους 30 χιλιομέτρων, καθώς και ο Ανισόπεδος Κόμβος Χανίων που συνδέει τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων, μετά την άσκηση σχετικού δικαιώματος προαίρεσης από το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025 είχε υποβληθεί πρόταση τροποποίησης με πρωτοβουλία του Δημοσίου, η οποία αφορά τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στα δίιχνα τμήματα του ΒΟΑΚ, από την Κίσσαμο έως τα Λινοπεράματα Ηρακλείου, με προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων βάσει των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.