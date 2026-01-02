Οι τράπεζες της Εγνατίας Οδού, η Μαρίνα Αλίμου, τα ακίνητα του Γηροκομείου Αθηνών, η Φιλελλήνων 7 και οι προσδοκίες της Theon International PLC για το 2026

Οι τράπεζες της Εγνατίας Οδού

Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ–Egis Projects για τα επόμενα 35 χρόνια στηρίζεται σε ένα ειδικά δομημένο χρηματοδοτικό σχήμα με τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες να αναλαμβάνουν διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους στην κάλυψη των αυξημένων κεφαλαιακών αναγκών του έργου. Στον πυρήνα της χρηματοδότησης βρίσκεται το κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ύψους έως 1,365 δισ. ευρώ. Κεντρικό ρόλο στη διάρθρωση και υλοποίηση του συγκεκριμένου δανείου διαδραματίσε η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες συμμετέχουν ως βασικοί διοργανωτές και κύριοι χρηματοδότες. Οι δύο τράπεζες έχουν αναλάβει τον συντονισμό του ομολογιακού σχήματος, τη διαχείριση κρίσιμων λογαριασμών και τον ρόλο του διαχειριστή πληρωμών, τοποθετούμενες στον πυρήνα της χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής της παραχώρησης.

Τη χρηματοδοτική βάση του έργου ενίσχυσαν στη συνέχεια η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank, οι οποίες προσχώρησαν στο κοινό ομολογιακό δάνειο ως πρόσθετοι ομολογιούχοι. Η είσοδός τους διεύρυνε το τραπεζικό σχήμα, κατένειμε περαιτέρω τον χρηματοδοτικό κίνδυνο και ενίσχυσε τη ρευστότητα της παραχώρησης, ενώ συνοδεύτηκε από την πλήρη ένταξή τους στη συμφωνία δανειστών που ρυθμίζει την ιεράρχηση και την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, αλλά με μικρότερη συμμετοχή, εντάχθηκε και η Optima Bank, η οποία προσχώρησε στο σχήμα ως πρόσθετος ομολογιούχος κοινοπραξίας.

Παράλληλα με τον βασικό δανειακό κορμό, οι τράπεζες που συμμετέχουν στο έργο της Εγνατίας Οδού έχουν ενεργό ρόλο και στις συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου. Μέσω παραγώγων επιτοκίων, οι χρηματοδότες περιορίζουν την έκθεση της παραχώρησης στις διακυμάνσεις της αγοράς, «κλειδώνοντας» μέρος του κόστους δανεισμού και ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρηματοδοτικού μοντέλου. Συμπληρωματικά, το σχήμα πλαισιώνεται από ενδοομιλικά δάνεια των μετόχων προς τον παραχωρησιούχο, καθώς και από ένα πλέγμα εξασφαλίσεων που περιλαμβάνει εκχωρήσεις απαιτήσεων από έσοδα διοδίων, λογαριασμούς, POS, επιστροφές ΦΠΑ και ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Η Μαρίνα Αλίμου

Εγκρίθηκε προ ημερών ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της Μαρίνα Αλίμου, θεσπίζοντας ένα πλήρες και αναλυτικό πλαίσιο κανόνων για τη λειτουργία της μεγαλύτερης μαρίνας της χώρας και μίας από τις σημαντικότερες της Μεσογείου. Η αξιοποίηση της Μαρίνας Αλίμου έχει αναληφθεί από τη REDS, θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μετά την παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ το 2020 για περίοδο 40 ετών, με δυνατότητα δεκαετούς επέκτασης. Το συμβατικό τίμημα για την κατασκευή και την υλοποίηση των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 48,3 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επένδυση για την ανάπλαση της μαρίνας φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στο Δημόσιο ανέρχεται σε 57,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατ. καταβάλλονται άμεσα και τα υπόλοιπα σε βάθος χρόνου.

Ο νέος κανονισμός καθορίζει με σαφήνεια τους όρους χρήσης και διαχείρισης του λιμένα, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά ως χώρος υποδοχής και ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, τόσο στη χερσαία όσο και στη θαλάσσια ζώνη. Σύμφωνα με την απόφαση, η μαρίνα διαθέτει κατ’ ελάχιστον 979 θέσεις ελλιμενισμού για ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη διαφορετικών κατηγοριών και μεγεθών. Η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 637.766 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων περίπου 210.000 αφορούν τη χερσαία ζώνη και σχεδόν 428.000 τη θαλάσσια. Ο κανονισμός εξειδικεύει τις επιτρεπόμενες χρήσεις ανά τομέα, προβλέποντας χώρους διοίκησης και λειτουργίας, τουρισμού και αναψυχής, εστίασης, ναυταθλητισμού, καθώς και αποθήκευσης και συντήρησης σκαφών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες της μαρίνας, όπως ύδρευση, ηλεκτροδότηση, πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπηρεσίες φύλαξης και πυρασφάλειας, συλλογή αποβλήτων, χώρους στάθμευσης και υγιεινής, αλλά και υποδομές για ανέλκυση, καθέλκυση και διαχείμαση σκαφών. Παράλληλα, ρυθμίζονται αναλυτικά οι όροι ελλιμενισμού, η διαδικασία σύναψης και λύσης των συμβάσεων, η τιμολόγηση και οι προκαταβολές, καθώς και οι υποχρεώσεις των χρηστών σε θέματα ασφάλειας, καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Προβλέπονται επίσης αυστηροί κανόνες συμπεριφοράς εντός της μαρίνας, με απαγορεύσεις σε δραστηριότητες όπως η κολύμβηση, το ψάρεμα, η χρήση θαλάσσιων σπορ και jetski, αλλά και η αυθαίρετη κατάληψη θέσεων ελλιμενισμού. Όπως επισημαίνεται, από την έγκριση του κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό και η ισχύς του ξεκινά από τη δημοσίευσή του.

Σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης, η μαρίνα εντός του 2026 θα μεταμορφωθεί σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο φιλοξενίας σκαφών, με ανεμπόδιστη πρόσβαση για τους επισκέπτες. Η αξιοποίηση του χερσαίου χώρου των 210.000 τετραγωνικών μέτρων περιλαμβάνει χρήσεις τουρισμού, πολιτισμού και αναψυχής, με συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 18.500 τ.μ. Στη δυτική πλευρά, κοντά στην παραλία Έδεμ, προβλέπεται η κατασκευή ξενοδοχείου σύγχρονων προδιαγραφών και υποδομών διαχείμασης σκαφών, ενώ κατά μήκος της Λεωφόρου Ποσειδώνος θα αναπτυχθούν γραφεία, καταστήματα και χώροι αναψυχής. Στην κεντρική προβλήτα θα λειτουργήσουν χώροι εστίασης, ενώ στην ανατολική πλευρά, δίπλα στο παράκτιο πάρκο Αλίμου, θα στεγαστεί ο Ναυτικός Όμιλος.

Τα ακίνητα του Γηροκομείου Αθηνών

Σε κομβικό εργαλείο για τη διάσωση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Γηροκομείου Αθηνών αναδεικνύεται η ακίνητη περιουσία του, μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Συμφώνου Εξυγίανσης της Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών. Η σχετική υπουργική απόφαση δίνει σαφές στίγμα ότι η αξιοποίηση των ακινήτων αποτελεί τον βασικό μοχλό για τη δημιουργία σταθερών εσόδων, τη ρύθμιση των συσσωρευμένων οφειλών και τη συνέχιση της κοινωνικής αποστολής του ιστορικού ιδρύματος. Η τροποποίηση του Συμφώνου Εξυγίανσης επιτρέπει πλέον στην Ελεήμονα Εταιρεία να εκμισθώνει τα ακίνητά της με μακροχρόνιες συμβάσεις διάρκειας από 20 έως και 50 έτη, μέσω δημόσιων προσκλήσεων, με στόχο τη διασφάλιση προβλέψιμων χρηματορροών. Σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται ότι το κόστος ανακαίνισης ή ανακατασκευής θα βαραίνει τον μισθωτή, μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες του φορέα. Η πώληση ακινήτων παραμένει έσχατη λύση, μόνο εφόσον δεν υπάρξει ενδιαφέρον για μίσθωση και διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος οικονομικής κατάρρευσης.

Στο χαρτοφυλάκιό ακινήτων του Γηροκομείου Αθηνών περιλαμβάνονται συνολικά 58 ακίνητα, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στην Αττική, ενώ ορισμένα εντοπίζονται και στην περιφέρεια. Η λίστα περιλαμβάνει διαμερίσματα κάθε μεγέθους, από μικρά υπόγεια και ημιυπόγεια έως μεγάλα διαμερίσματα άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων, καταστήματα σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, αυτοτελή κτίρια, καθώς και οικόπεδα και αγροτεμάχια. Ακίνητα καταγράφονται σε περιοχές όπως η Κυψέλη, η Ομόνοια, τα Άνω Πετράλωνα, το Γκύζη, τα Ιλίσια, το Παγκράτι, το Νέο Ψυχικό, το Παλαιό Φάληρο και το Μαρούσι, αλλά και εκτός λεκανοπεδίου, σε Νέα Μάκρη, Νέα Ερυθραία, Γέρακας, Ραφήνα, Λουτράκι και Σάμο. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε ακίνητα υψηλής αξίας, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως «αιχμή του δόρατος» στο σχέδιο εξυγίανσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξαώροφο αυτοτελές κτίριο συνολικής επιφάνειας άνω των 650 τ.μ. στην Κυψέλη, μεγάλο διαμέρισμα 231,8 τ.μ. επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με χώρο στάθμευσης, καθώς και οικόπεδα άνω των 1.000 τ.μ. σε προνομιακές περιοχές. Παράλληλα, δεκάδες μικρότερες ιδιοκτησίες, όπως ισόγεια καταστήματα περιορισμένης επιφάνειας ή μικρά διαμερίσματα, μπορούν να εξασφαλίσουν πιο μετριοπαθή αλλά σταθερά έσοδα.

Η Theon International PLC

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές ήταν οι μεγάλες κερδισμένες του 2025. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο χαρακτηρίσθηκαν από μεταβλητότητα, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες για την Ουκρανία οδήγησαν τους επενδυτές σε βραχυπρόθεσμες ρευστοποιήσεις. Η μετοχή της Theon International PLC εκκινεί το 2026 από τα 26,80 ευρώ, επίπεδο που αφενός αποκλίνει από την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου και αφετέρου απέχει αισθητά από το υψηλό που κατέγραψε εντός του 2025. Παρά τη διόρθωση, σε ετήσια βάση η εικόνα παραμένει εντυπωσιακή, καθώς σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025 η μετοχή εμφανίζει άνοδο περίπου 122%, έχοντας ενισχυθεί από τα 12,09 ευρώ στα 26,80 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αδιάθετες μετοχές (rump shares), οι οποίες προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων, δόθηκαν σε επενδυτές στην τιμή των 29,20 ευρώ ανά μετοχή, με τα έσοδα να εισρέουν απευθείας στην εταιρεία.

Με βάση την τρέχουσα τιμή, ο τίτλος εμφανίζει υποχώρηση περίπου 8,2% σε σχέση με την τιμή του rump placement, εξέλιξη που αντανακλά τη βραχυπρόθεσμη προσαρμογή της αγοράς μετά την έκδοση των 8.624.645 νέων μετοχών και τη διεύρυνση του αριθμού των εισηγμένων τίτλων. Παράλληλα, η τρέχουσα αποτίμηση αναδεικνύει και τη σημαντική απόσταση από το ετήσιο υψηλό των 35,5 ευρώ.

Σε σύγκριση με αυτό το επίπεδο, η μετοχή καταγράφει πτώση της τάξης του 24,5%, γεγονός που δείχνει ότι κινείται αισθητά χαμηλότερα από τις αποτιμήσεις που είχε προσεγγίσει νωρίτερα μέσα στο έτος, πριν την εντεινόμενη διόρθωση στον κλάδο. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η διοίκηση της Theon International PLC εμφανίζεται αισιόδοξη για το 2026, θέτοντας φιλόδοξους αλλά σαφώς προσδιορισμένους στόχους. Τα έσοδα για το οικονομικό έτος 2026 εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 570 και 600 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας οργανική ανάπτυξη περίπου 20% και συνολική αύξηση άνω του 30%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT να τοποθετείται στη ζώνη του mid-twenties μετά την ενίσχυση των κεφαλαίων.

Οι επενδύσεις κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 30 εκατ. ευρώ, περίπου στο 4% των εσόδων, με στόχο τη διασφάλιση παραγωγικής επάρκειας και τεχνολογικής υπεροχής. Τέλος, στο μέτωπο της μερισματικής πολιτικής, η εταιρεία έχει προσαρμόσει το ποσοστό διανομής στο 20%-30% των καθαρών κερδών, υιοθετώντας μια πιο συντηρητική προσέγγιση σε ποσοστιαία βάση, αλλά με προοπτική αύξησης της απόλυτης αξίας του μερίσματος καθώς τα μεγέθη διευρύνονται.

Φιλελλήνων 7

Ακίνητο «φιλέτο» στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας τίθεται προς εκμίσθωση από το Σωματείο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός». Πρόκειται για διαμέρισμα τρίτου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 171 τ.μ., επί της οδού Φιλελλήνων 7. Το ακίνητο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση γραφείων, με το ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα να διαμορφώνεται στα 2.700 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, είτε με τους ίδιους είτε με ελαφρώς τροποποιημένους όρους, στοιχείο που αφήνει περιθώριο ευελιξίας για τους μελλοντικούς μισθωτές. Όπως προβλέπεται στους όρους, το μίσθωμα θα υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ κατά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η καταβολή εγγύησης ίσης με δύο μηνιαία μισθώματα. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές ή χρήστες καλούνται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές έως τις 19 Ιανουαρίου 2026.