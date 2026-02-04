Μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά όταν έκανε ελιγμό για να τον αποφύγει, προσκρούοντας στο στηθαίο διαχωριστικό.

Σοκ προκαλεί βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού για σχεδόν 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός είναι ένας άνδρας 89 χρονών ο οποίος εισήλθε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος της Βέροιας.

Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, με οδηγό που βρισκόταν στην Εγνατία Οδό να καταγράφει σε βίντεο την επικίνδυνη πορεία του 89χρονου στο αντίθετο ρεύμα και να το αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία 50χρονη οδηγός, στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύγκρουση, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο του δρόμου. Από το τροχαίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Λίγα χιλιόμετρα αργότερα, περίπου δέκα μετά το συμβάν, ο ηλικιωμένος οδηγός εξήλθε από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του κόμβου Κουλούρας. Εκεί εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.