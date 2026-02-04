«Οι αξίες είναι αδιαπραγμάτευτες», διαμηνύει ο επίτροπος Αθλητισμού στον πρόεδρο της FIFA.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, «κατακεραύνωσε» τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της άρσης του αποκλεισμού της Ρωσίας από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

«Οι αξίες είναι αδιαπραγμάτευτες», τόνισε ο Μικάλεφ απευθυνόμενος στον Ινφαντίνο σε ανάρτηση, χρησιμοποιώντας το hashtag #YellowCardForFIFA (κίτρινη κάρτα για τη FIFA».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky News τη Δευτέρα, ο Ινφαντίνο ρωτήθηκε αν θα αρθεί ο αποκλεισμός της Ρωσίας που επέβαλαν η FIFA και η UEFA μετά την εισβολή στην Ουκρανία. «Πρέπει να το κάνουμε. Σίγουρα. Διότι αυτή η απαγόρευση δεν έχει πετύχει τίποτα, απλά δημιούργησε περισσότερη αγανάκτηση και μίσος», απάντησε και τάχθηκε κατά των αποκλεισμών και των μποϊκοτάζ.

«Ο αθλητισμός δεν υπάρχει σε ένα κενό. Αντικατοπτρίζει ποιοι είμαστε και τι επιλέγουμε να πρεσβεύουμε. Το να αφήσουμε τους επιτιθέμενους να επιστρέψουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σαν να μην συνέβη τίποτα αγνοεί τους πραγματικούς κινδύνους για την ασφάλεια και τον βαθύ πόνο που προκαλεί ο πόλεμος», τόνισε ο Μικάλεφ.

«Οι σημαίες, οι στολές, οι εθνικοί ύμνοι αντιπροσωπεύουν κράτη, ενέργειες, αξίες. Η κανονικοποίηση δεν είναι αποδεκτή. Η δημόσια ασφάλεια έχει σημασία. Η σαφήνεια έχει σημασία. Τα σύμβολα έχουν σημασία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο Ευρωπαίος επίτροπος σημείωσε ότι το ποδόσφαιρο «δίνει τον τόνο για τον παγκόσμιο αθλητισμό» και επεσήμανε ότι «αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται μέσω συλλογικών συζητήσεων, αξιολογήσεων κινδύνου και πρέπει να τίθενται σαφή όρια». «Δεν είναι όλα προς διαπραγμάτευση», κατέληξε.

{https://x.com/GlennMicallef/status/2019058255784239205}

Στη δήλωσή του ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι η συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών από τη Ρωσία σε ποδοσφαιρικά τουρνουά της Ευρώπης θα στείλει ένα θετικό μήνυμα. Τα λεγόμενά του έχουν προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση και του Κιέβου. «679 κορίτσια και αγόρια από την Ουκρανία δεν θα μπορέσουν ποτέ να παίξουν ποδόσφαιρο. Η Ρωσία τους σκότωσε. Και συνεχίζει να σκοτώνει περισσότερα, ενώ ηθικά εκφυλισμένοι προτείνουν άρση του αποκλεισμού, παρά την αποτυχία της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμό της», έγραψε σε ανάρτηση ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα.

{https://x.com/andrii_sybiha/status/2018385051398832517}

Από την άλλη η Μόσχα, όπως αναμενόταν, ενθουσιάστηκε με την πρόταση του Ινφαντίνο. «Είδαμε τις δηλώσεις και τις χαιρετίζουμε. Καιρός είναι να το σκεφτούμε αυτό», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.