Κρίσιμες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, στο Άμπου Ντάμπι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε χθες Τρίτη σε δημοσιογράφους πως θέλει ο Βλαντίμιρ Πούτιν να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια. Η δήλωση Τραμπ ήρθε λίγες ώρες πριν τις τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι σήμερα και αύριο μεταξύ μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, που αποσκοπούν στην επίλυση δύσκολων θεμάτων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράστηκε μετά την επανέναρξη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μαζικών αεροπορικών πληγμάτων των δυνάμεων της Μόσχας εναντίον του Κιέβου, παραμονή των σημερινών διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κι αντιπρόσωποι των δυο εμπόλεμων κρατών.

Τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ακολούθησαν παύση μερικών ημερών που είχε αξιώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε αν απογοητεύτηκε που ο Πούτιν δεν παρέτεινε την παύση, απάντησε: «Θα ήθελα να το είχε κάνει».

Ωστόσο, «τήρησε την υπόσχεσή του» ως προς αυτό, αναγνώρισε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε: «Αν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν μπορούν να σταματήσουν τα ρωσικά πλήγματα, πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα διασφαλίσουν την ειρήνη;». Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν προτείνει την παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές ώστε να δοθεί χώρος στη διπλωματία και λόγω του ψύχους στη χώρα.

Ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι χρειάζεται διάλογος με τη Ρωσία, αλλά ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν είναι έτοιμος να παραδοθεί».

Κατά την ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Ρούτε καταδίκασε τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις και αναρωτήθηκε «αν οι Ρώσοι είναι σοβαροί».

Παράλληλα, επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι «κάνει ό,τι μπορεί για να τερματίσει αυτόν τον τρομερό πόλεμο».

Ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα social media ανέφερε πως η τελευταία επίθεση της Ρωσίας περιλάμβανε «αριθμό-ρεκόρ» βαλλιστικών πυραύλων και στόχευε σκόπιμα τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Πρόσθεσε επίσης ότι «το έργο της διαπραγματευτικής μας ομάδας θα προσαρμοστεί αναλόγως», μετά την επίθεση.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν εξεπλάγη» από τη ρωσική επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα υποστηρίξει ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε μία ημέρα.

Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την επιστροφή του στον Λευκό Ούκο και ο πόλεμος δεν δείχνει κανένα σημάδι άμεσου τερματισμού.

Διαπραγματεύσεις

Όσον αφορά τον νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που αναμένεται να διαρκέσει ως αύριο, Πέμπτη, το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε σήμερα ότι η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στο Αμπού Ντάμπι, ενώ λίγο αργότερα η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ουμέροφ δήλωσε στο AFP ότι και αυτή έφτασε.

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί είχαν ήδη συναντηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα τέλη Ιανουαρίου για να συζητήσουν το σχέδιο που πρότεινε η Ουάσινγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η σύρραξη αυτή που ξεκίνησε με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έχει γίνει η χειρότερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετρώντας μέχρι στιγμής χιλιάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες.

Το βασικό σημείο διαφωνίας είναι εδαφικό: η Μόσχα αξιώνει κυρίως οι ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχό τους στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Η Ουκρανία απορρίπτει αυτό το αίτημα, αλλά φοβάται την ίδια ώρα μήπως η Ουάσινγκτον υποστηρίξει τη ρωσική θέση.

Νεκρά παιδιά σε ρωσικά πλήγματα

Πλήγμα ρωσικού drone στη Ζαπορίζια, πόλη στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε δυο νεαρούς και τραυμάτισε άλλους τουλάχιστον ένδεκα ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη το βράδυ.

«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν: ένα αγόρι 18 ετών και νεαρό κορίτσι», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ.

Οπτικό υλικό το οποίο δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εικονίζει δυο πτώματα να κείτονται στο έδαφος και απανθρακωμένα οχήματα στον τόπο του πλήγματος.

«Ένδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη», συμπλήρωσε ο κ. Φεντόροφ.

Για «επίθεση εναντίον αμάχων», «μαζική δολοφονία» και «γενοκτονία» έκανε λόγο παράλληλα μέσω X η ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Ζαπορίζια είναι ανάμεσα στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες-οι υπόλοιπες τρεις είναι το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και η Χερσώνα-που η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, οκτώ μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν κάθε νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο ουκρανικό έδαφος χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος από το ξέσπασμα του πολέμου.

Με πληροφορίες από SkyNews