Στην ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφέρει «Δημόσιες συμβάσεις σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγες ημέρες πριν την ανάθεση ή έχουν άσχετο αντικείμενο.
Υπερκοστολογήσεις.
Επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Εκατοντάδες «σπασμένες» αναθέσεις με ποσά λίγο κάτω από το επιτρεπτό όριο.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν περιπτώσεις που η σημερινή ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν μπορεί να εντοπίσει.
Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει η Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης & Καινοτομίας του ΙΝΑΤ.
Τα ανιχνεύει όλα εύκολα, έγκυρα και έγκαιρα.
Μείνετε συντονισμένοι».
{https://www.facebook.com/reel/1192244236312466}