Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων που επέβαιναν στο πλεούμενο: «Ο χειριστής του φουσκωτού άλλαξε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού»

Βαρύτατος είναι ο απολογισμός του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή του Μερσινιδίου στην Χίο, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λέμβος με μετανάστες συγκρούστηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Όπως μεταφέρει o Πολίτης Χίου, από τη σύγκρουση άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα και άλλοι τραυματίστηκαν θανάσιμα, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες.

Νεκρά διαπιστώθηκαν ακόμη δύο έμβρυα, τα οποία κυοφορούσαν δύο από τις τραυματισμένες γυναίκες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χίου, ενώ κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια πόσοι άνθρωποι μπορεί να αγνοούνται.

Σημειώνεται πως από τη σύγκρουση φέρεται να τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο στελέχη του Λιμενικού.

Σύγκρουση υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Οι πρώτες πληροφορίες που διακινούνται θέλουν το περιστατικό να σημειώθηκε όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, που είχε αποπλεύσει από τις Οινούσσες, εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και τους έδωσε σήμα να αλλάξουν πορεία.

Φέρεται να ακολούθησε «επεισόδιο» με τους διακινητές που επέβαιναν στη λέμβο, κατά το οποίο η λέμβος συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού.

Από τους τραυματίες, τέσσερις μετανάστες διακομίστηκαν σε σοβαρή κατάσταση, μεταξύ αυτών και μία γυναίκα που κατέληξε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί κάνουν λόγο για βαρύτατους τραυματισμούς, όπως ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και σπλήνα, αλλά και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθούνται προληπτικά.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ανέφερε το πρωί της Τετάρτης:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

» Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά.