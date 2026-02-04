Αμέσως μετά το συμβάν οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση διακομιδής τραυματιών στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (4/2/26) ανοιχτά της Χίου, όταν υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, λέμβος που μετέφερε μετανάστες ενεπλάκη σε περιστατικό με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 15 νεκρούς (έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, όλοι ενήλικες) ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για αγνοούμενους. Ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Αμέσως μετά το συμβάν οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση διακομιδής τραυματιών στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Συνολικά 26 άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ: 24 μετανάστες, μεταξύ αυτών επτά παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα έμβρυα που κυοφορούσαν οι δύο τραυματισμένες γυναίκες δεν επέζησαν. Τρεις από τους τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις λόγω σοβαρών κακώσεων σε ζωτικά όργανα, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε θαλάμους. Ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους 15.

Τα δύο στελέχη του Λιμενικού φέρουν ελαφρά τραύματα και βρίσκονται εκτός κινδύνου. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έκανε λόγο για «γιγαντιαία προσπάθεια του προσωπικού του νοσοκομείου να διαχειριστεί το τραγικό περιστατικό».

Πώς συνέβη το συμβάν

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος εντόπισε τη λέμβο κοντά στους Βροντάδες και της ζήτησε να ακινητοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε σύγκρουση των δύο σκαφών, με αποτέλεσμα πολλοί επιβαίνοντες να τραυματιστούν και αρκετοί να πέσουν στη θάλασσα. Αρχικές αναφορές περί πυροβολισμών δεν επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με τη συμμετοχή πλωτών μέσων του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών, διασωστών και ελικοπτέρου Super Puma που πραγματοποιεί πτήσεις με θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό επιζώντων. Έχει εκδοθεί σχετική αεροναυτική οδηγία (NOTAM) για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ενώ δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί και από γειτονικά νησιά.

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, μετά από σύγκρουση ταχυπλόου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σκάφους του Λιμενικού. Αντίστοιχα, το ΕΚΑΒ τονίζει πως οι διασώστες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ η καταμέτρηση επιβαινόντων και αγνοουμένων συνεχίζεται.