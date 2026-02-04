Σε αναζήτηση Διευθυντή Επικοινωνίας η ΑΑΔΕ, η νέα κεφαλαιακή ένεση στην αλλαντοβιομηχανία Νίκας από την Υφαντής, η Muse Media, η Grivalia Development και η επιστροφή στο 2024 για τη Jumbo

Διευθυντή Επικοινωνίας αναζητά η ΑΑΔΕ

Σε διαδικασία αναζήτησης νέου Προϊσταμένου για τη Διεύθυνση Επικοινωνίας βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δημοσιεύοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια ιδιαίτερα κρίσιμη θέση, που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Η πρόσκληση αφορά στην επιλογή στελέχους που θα έχει κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο η Αρχή επικοινωνεί το έργο και τις δράσεις της προς τους πολίτες και τους φορείς.

Ο νέος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επικοινωνίας θα είναι υπεύθυνος για τον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΑΑΔΕ. Με απλά λόγια, θα έχει την ευθύνη να οργανώνει πώς και με ποιον τρόπο η Αρχή ενημερώνει την κοινωνία για τις μεταρρυθμίσεις, τις αποφάσεις και τις υπηρεσίες της. Παράλληλα, θα υποστηρίζει τον Διοικητή σε θέματα δημοσίων σχέσεων, επαφών με τα μέσα ενημέρωσης και διαχείρισης δύσκολων ή έκτακτων επικοινωνιακών καταστάσεων. Για να μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος, πρέπει να έχει ήδη υπηρετήσει σε θέση ευθύνης, όπως προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος, ή να διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικό με το αντικείμενο, ή να είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης η καλή υπηρεσιακή εικόνα, χωρίς σοβαρά πειθαρχικά προβλήματα ή εκκρεμότητες.

Η επιλογή του νέου Προϊσταμένου θα γίνει μέσα από διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία θα εξεταστούν τα τυπικά προσόντα, η επαγγελματική εμπειρία, η άσκηση καθηκόντων ευθύνης και η συνολική απόδοση των υποψηφίων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες, καθώς και στη δυνατότητα διαχείρισης ομάδων και σύνθετων καταστάσεων, ειδικά σε περιόδους πίεσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν από σήμερα την αίτησή τους ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην πρόσκληση, με την καταληκτική προθεσμία να εκπνέει στις 17 Φεβρουαρίου 2026.

Επιστροφή στο 2024 για τη Jumbo

Ο Απόστολος Βακάκης αναμένεται να εξηγήσει σήμερα το απόγευμα στους μετόχους της Jumbo τους λόγους για τους οποίους η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι η πορεία των οικονομικών μεγεθών το 2026 οδηγεί ουσιαστικά σε επιστροφή στα επίπεδα του 2024. Η προβλεπόμενη αύξηση πωλήσεων της τάξης του 5% για το σύνολο του έτους κινείται αισθητά χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη για το 2026, τα οποία τοποθετούνται στο εύρος των 310–320 εκατ. ευρώ, δεν συνιστούν νέο άλμα, αλλά αντιθέτως παραπέμπουν σε επαναφορά στα επίπεδα του 2024. Η διοίκηση της Jumbo υιοθετεί πλέον πιο επιφυλακτική στάση και αναδεικνύει αυξημένους κινδύνους, κυρίως από τη Ρουμανία.

Οι πιέσεις αποδίδονται στην υποτίμηση του τοπικού νομίσματος, στις φορολογικές επιβαρύνσεις και σε περιοριστικά μέτρα, παράγοντες που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Από το χθεσινό guidance της διοίκησης ξεχωρίζουν η ισχυρή εκκίνηση της νέας χρήσης και η δέσμευση για διατήρηση σταθερής μερισματικής πολιτικής. Σε συνδυασμό με τον μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, τη σημαντική ρευστότητα και την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως βασικοί παράγοντες στήριξης των τρεχουσών αποτιμήσεων. Η αγορά αποτιμά πλέον τη Jumbo με πιο επιφυλακτικό τρόπο, με τη μετοχή να κινείται στην περιοχή των 25,84 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από το υψηλό 12μήνου των 32,74 ευρώ. Η χρηματιστηριακή πορεία δείχνει ότι ήδη οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές του Ομίλου υπό το πρίσμα ενός πιο απαιτητικού 2026.

Η Εγνατία Οδός

Στα 675,8 εκατ. ευρώ αναθεωρήθηκε το συνολικό κόστος των έργων για τη μελέτη, την κατασκευή και τη βαριά συντήρηση της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων της, μετά την επαναξιολόγηση των τιμών που προβλέπει η σχετική σύμβαση. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της συμφωνίας της Νέα Εγνατία Οδός Παραχώρηση ΑΕ με την ΤΕΡΝΑ ΑΕ, η οποία έχει αναλάβει ρόλο βασικού υπεργολάβου. Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2024, η ΤΕΡΝΑ έχει την ευθύνη για την εκπόνηση των μελετών, την κατασκευή, τις πρόσθετες εργασίες και τη βαριά συντήρηση της Εγνατίας Οδού, καθώς και των τριών κάθετων οδικών αξόνων που τη συνδέουν με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία.

Το αρχικό κόστος του έργου είχε καθοριστεί στα 650,26 εκατ. ευρώ, ωστόσο μετά την αναθεώρηση αυξήθηκε, με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών να εξειδικεύονται αναλυτικά στη σύμβαση. Η αναθεώρηση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Νέα Εγνατία Οδός Παραχώρηση ΑΕ, το οποίο ενέκρινε και την επαναδιατύπωση της αρχικής σύμβασης του Μαρτίου του 2024, κρίνοντας ότι οι όροι της τροποποιημένης συμφωνίας είναι δίκαιοι και εύλογοι. Η διαδικασία κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η συναλλαγή χαρακτηρίζεται ως συμφωνία με «συνδεδεμένο μέρος», δεδομένου ότι η ΤΕΡΝΑ ανήκει εξ ολοκλήρου στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία αποτελεί και τον βασικό μέτοχο της Νέα Εγνατία Οδός Παραχώρηση ΑΕ με ποσοστό 90%.

Η αλλαντοβιομηχανία Νίκας

Σε μια νέα φάση εισέρχεται η αλλαντοβιομηχανία Π.Γ. Νίκας, καθώς μετά τη συμφωνία για τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της στον όμιλο Υφαντής ο νέος μέτοχος προχώρησε σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση ανήλθε στο ποσό των 24,51 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους βασικούς μετόχους. Ειδικότερα, ποσό 16,55 εκατ. ευρώ καλύφθηκε από τη «ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗ ΕΒΡΟΥ ΑΕ» και ποσό 7,97 εκατ. ευρώ από την «Α. και Χ. Υφαντής ΑΒΕΕ», μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 3,85 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 26,1 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 6.366.989 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,10 ευρώ εκάστη.

Η Muse Media

Η Muse Media ΑΕ είναι το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της δημοσιογράφου Δέσποινας Καμπούρη και του Ομίλου OnlyGroup, που ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Δήμο Στασινόπουλο, μαζί με τον Χριστόφορο Μποζατζίδη, ο οποίος έχει αναλάβει και ρόλο Group Chief Executive Officer. Η εταιρεία που συστάθηκε χθες, θα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των ψηφιακών μέσων, της παραγωγής διαδικτυακού περιεχομένου, της διαφήμισης και των υπηρεσιών μάρκετινγκ και τεχνολογίας. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά τη σύστασή της, Στη μετοχική σύνθεση συμμετέχουν η Δέσποινα Καμπούρη με ποσοστό 40% και η εταιρεία Onlyone Media με ποσοστό 60%.

Ερμού 37

Στην εκμίσθωση ακινήτου «φιλέτου» στο κέντρο της Αθήνας προχωρεί το Ίδρυμα Γ. & Α. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων – Ν.Π.Ι.Δ., διαθέτοντας προς μίσθωση διατηρητέο κτίριο επί της οδού Ερμού 37, στη συμβολή με τη Φωκίωνος 7. Πρόκειται για τον Α’ και Β’ όροφο του κτιρίου, συνολικής επιφάνειας περίπου 390 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Το μηνιαίο μίσθωμα έχει οριστεί στις 9.600 ευρώ πλέον χαρτοσήμου, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης θα καθοριστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, με αφετηρία την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Προβλέπεται, παράλληλα, δυνατότητα ανανέωσης μετά τη λήξη της μίσθωσης, με ίδιους ή διαφορετικούς όρους, κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών.

Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενώ σε περίπτωση ανάπτυξης άνω του 2% κατά τα δύο πρώτα έτη προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης ίσης με δύο μηνιαία μισθώματα, καθώς και η υποβολή πλήρων στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι καλούνται να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός 20 ημερών στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

H Grivalia Development

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχωρά η Grivalia Development, θυγατρική της Grivalia Hospitality, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη έργων που συνδέονται με τον τουριστικό κλάδο και ειδικότερα με υπερπολυτελείς τουριστικές υποδομές. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που ελήφθη στις 29 Ιανουαρίου 2026, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 3 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη, με ισόποση τιμή διάθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia Development ανέρχεται πλέον σε 3,25 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 3.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ενός ευρώ η καθεμία.