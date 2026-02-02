Η απόφαση αφορά την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των ΕΛ.ΚΕ.

Σε ευρείας κλίμακας αναδιάρθρωση της διοικητικής πυραμίδας των Ελεγκτικών Κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Η απόφαση αφορά την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των ΕΛ.ΚΕ., που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών, έπειτα από ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης και των σχετικών συνεδριάσεων του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό τοποθετούνται νέοι προϊστάμενοι στα τέσσερα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και στα δύο της Θεσσαλονίκης, καθώς και στις επιμέρους υποδιευθύνσεις ελέγχων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και την επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου.

Οι επιλεγέντες προέρχονται από το σώμα των εφοριακών υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και αναλαμβάνουν καθήκοντα σε καίριες θέσεις ευθύνης, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για τα ελεγκτικά κέντρα, τόσο σε επίπεδο φορολογικών ελέγχων όσο και σε επίπεδο επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Αρχής.

Συνολικά επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν 24 προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων στα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τους Χαράλαμπο Σκαλκογιάννη, Ελένη Ντεβερικού, Γεώργιο Χρούση, Γεώργιο Κούρμπελα, Σταματία Κανακή, Τριαντάφυλλο Μανέτα, Λευκοθέα Σκούμπα, Δήμητρα Νικολού, Θωμά Παπούτση, Ελένη Κονδύλη, Διονύσιο Στασινόπουλο, Ιωάννη Τσαγκάρη, Κωνσταντίνο Φάκλη, Μαρία Ζερβακάκη, Χαϊδώ Βασιάκου, Μιχαήλ Λύρη, Δάφνη Καραλή, Χρυσούλα Μήττα,

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ευφροσύνη Τζούρου, Βασίλειο Ευθυμιάδη, Ιωάννη Γκουρλιά, Παναγιώτη Χαϊτίδη, Παρασκευή Καλαϊτζή και Παρασκευή Κουρτζάκη.

Από τους 24 προϊσταμένους, οι 12 είναι γυναίκες και οι 12 άνδρες, γεγονός που αποτυπώνει απόλυτη ισορροπία φύλου στις νέες τοποθετήσεις της ΑΑΔΕ στα Ελεγκτικά Κέντρα.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι νέοι προϊστάμενοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν τους στόχους και τις δράσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΑΑΔΕ, ενώ παράλληλα υπάγονται και στις προβλέψεις του νόμου περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων.

Οι επιδόσεις στο δεκάμηνο

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 τα Ελεγκτικά Κέντρα της ΑΑΔΕ πέτυχαν υψηλές βεβαιώσεις φόρων και προστίμων, αλλά περιορισμένη εισπραξιμότητα σε σχέση με το συνολικό ύψος των καταλογισμών. Κατά την περίοδο αυτή εκδόθηκαν 11.195 νέες εντολές ελέγχου, ενώ ολοκληρώθηκαν 10.171 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 7.749 αφορούσαν νέες υποθέσεις, γεγονός που υποδηλώνει τη στόχευση των ΕΛΚΕ σε «φρέσκα» περιστατικά φορολογικών παραβάσεων.

Από τους ελέγχους του δεκαμήνου 2025 προέκυψαν βεβαιωθέντες φόροι ύψους 661,83 εκατ. ευρώ και πρόστιμα 342,26 εκατ. ευρώ. Μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις και διαγραφές, το συνολικό ποσό φόρων και προστίμων που βεβαιώθηκε διαμορφώθηκε στα 1,004 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον αυξημένο ρόλο των Ελεγκτικών Κέντρων στη διαδικασία καταλογισμού δημοσίων εσόδων.

Σε ό,τι αφορά την εισπραξιμότητα, από τα βεβαιωθέντα ποσά του δεκαμήνου εισπράχθηκαν 6,69 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 46,87 εκατ. ευρώ προήλθαν από παλαιότερες βεβαιώσεις ελέγχων προηγούμενων μηνών και ετών. Συνολικά, οι εισπράξεις από ελέγχους ανήλθαν σε 53,57 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό είσπραξης των ΕΛΚΕ στο δεκάμηνο του 2025 να διαμορφώνεται στο 5,33% επί της συνολικής βεβαίωσης.