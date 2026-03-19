Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται επιπλέον μέτρα στήριξης των νοικοκυριών.

Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση αναζητά η κυβέρνηση, καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας και το πλαφόν (-«ασπιρίνη») στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα προσφέρει μηδαμινή ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται επιπλέον μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, διαβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα - με την... υπογραφή της Ευρώπης.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί συνολικά και η Ευρώπη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος χθες είχε αναφερθεί σε «ρήτρα διαφυγής» που θα πρόσφερε δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι τα ετήσια έσοδα από τον φόρο καυσίμων φθάνουν τα 4 δισ. ευρώ. «Υπάρχουν οι οροφές δαπανών. Καμία χώρα δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Οταν παίρνεις ένα μέτρο, πρέπει να βρεις και το αντίμετρο. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι τα μέτρα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει συνολική αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βέβαια σε εθνικό», τόνισε.

Είχε προηγηθεί η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Η Ελλάδα στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Θα χρειαστούμε όμως και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί και οδηγήσει σε παρατεταμένα αυξημένες τιμές και στο φυσικό αέριο αλλά και στα καύσιμα. Και αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης την οποία θα κάνουμε σήμερα».