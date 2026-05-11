Φυσική, Ιστορία και Μαθηματικά αποδείχθηκαν μάθημα «καρμανιόλα» στις περσινές Πανελλήνιες συμπαρασύροντας τις βαθμολογίες σε χαμηλές πτήσεις.

Οι Πανελλήνιες 2026 πλησιάζουν και χιλιάδες μαθητές μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους με τις επαναλήψεις να έχουν «πάρει φωτιά». Όπως συμβουλεύουν οι εκπαιδευτικοί η επανάληψη αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια για τις εξετάσεις, καθώς δεν βοηθά μόνο στην απομνημόνευση της ύλης αλλά κυρίως στην ουσιαστική κατανόησή της. Όταν γίνεται σωστά και μεθοδικά, δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη του, να συνδέσει γνώσεις και να αποκτήσει μεγαλύτερη ευχέρεια στην αντιμετώπιση διαφορετικών τύπων θεμάτων. Πολλές φορές οι μαθητές θεωρούν ότι η επανάληψη σημαίνει απλώς ξαναδιάβασμα των ίδιων σημειώσεων.

Στην πραγματικότητα, όμως, η αποτελεσματική επανάληψη απαιτεί ενεργή συμμετοχή: επίλυση ασκήσεων, εξάσκηση σε θέματα προηγούμενων ετών, σύντομες σημειώσεις, επαναφορά βασικών εννοιών και σωστή διαχείριση του χρόνου μελέτης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο μαθητής εντοπίζει τα σημεία στα οποία δυσκολεύεται περισσότερο και μπορεί να δουλέψει πιο στοχευμένα πάνω στις αδυναμίες του. Παράλληλα, αποκτά αυτοπεποίθηση και μειώνει το άγχος, αφού νιώθει πιο έτοιμος και εξοικειωμένος με τη λογική των εξετάσεων. Η σωστή επανάληψη δεν στοχεύει μόνο στο να θυμάται κανείς πληροφορίες, αλλά στο να μπορεί να τις αξιοποιεί με σωστό τρόπο τη στιγμή της εξέτασης. Και αυτό είναι που τελικά κάνει τη διαφορά στην απόδοση ενός μαθητή.

Στο 2ο και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η Φυσική συνεχίζει να προκαλεί έντονη πίεση στους υποψηφίους. Ειδικότερα, στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο η Φυσική είχε μέσο βαθμό 10,77 με το 45,94% των υποψηφίων να γράφουν κάτω από τη βάση ενώ αντίστοιχα στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο η Φυσική είχε μέσο βαθμό 9,73 με το 54,48% κάτω από τη βάση.

Ενώ στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου τα Μαθηματικά αποτελούν διαχρονικά το μάθημα «καρμανιόλα». Τα στοιχεία δείχνουν τεράστια ποσοστά γραπτών κάτω από τη βάση, γεγονός που αποκαλύπτει πόσο απαιτητικό θεωρείται το μάθημα με το 10άρι να είναι δύσκολος στόχος καθώς ο μέσος βαθμός πέρσι ήταν6,83 με το 73,68% των υποψηφίων να γράφει κάτω από τη βάση.

Οι Πανελλήνιες απαιτούν στρατηγική προετοιμασία, επανάληψη με στόχο την κατανόηση και συνεχή επαφή με θέματα προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερα στα μαθήματα υψηλής δυσκολίας, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η μεθοδολογία και η εξοικείωση με τον τρόπο σκέψης που απαιτούν οι εξετάσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι πολλοί μαθητές χάνουν πολύτιμες μονάδες όχι επειδή δεν γνωρίζουν την απάντηση, αλλά επειδή δεν απαντούν με ακρίβεια και τεκμηρίωση. Στα θεωρητικά μαθήματα, οι γενικές απαντήσεις χωρίς σύνδεση με το κείμενο κοστίζουν. Στα θετικά μαθήματα, ένα μικρό λάθος στη διαδικασία μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την άσκηση. Για αυτό και η σωστή εξάσκηση πάνω στη λογική των εξετάσεων είναι εξίσου σημαντική με τη μελέτη της ύλης.

Τα στατιστικά αυτά αποτελούν ουσιαστικά έναν οδηγό και για τους φετινούς υποψηφίους των Πανελλαδικών 2026. Τα μαθήματα που παραδοσιακά εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση και συστηματικότερη προετοιμασία. Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις ώρες διαβάσματος, αλλά από την ποιότητα της μελέτης, τη σωστή κατανόηση της θεωρίας και την εξάσκηση πάνω σε πραγματικά θέματα εξετάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι ένα από τα πιο συχνά λάθη των μαθητών είναι ότι επικεντρώνονται υπερβολικά στην απομνημόνευση, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο την ουσιαστική κατανόηση. Τα στατιστικάεπιβεβαιώνουν ότι οι Πανελλήνιες 2026 δεν κρίνονται μόνο από τις ώρες διαβάσματος αλλά κυρίως από την ποιότητα της προετοιμασίας. Στα θεωρητικά μαθήματα, οι μαθητές πρέπει να μάθουν να τεκμηριώνουν και να συνδέουν τις απαντήσεις τους με το κείμενο και τις πηγές. Στα θετικά μαθήματα, η επιτυχία απαιτεί συνεχή εξάσκηση, κατανόηση της θεωρίας και σωστή στρατηγική διαχείρισης του χρόνου.

