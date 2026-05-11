Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Biased Beast. Ο εκρηκτικός καλλιτέχνης, που συμμετέχει στο εμβληματικό show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar», μιλάει για το «προκατειλημμένο θηρίο» που κρύβει μέσα του και το αδάμαστο πάθος του να υποστηρίζει φανατικά τις ιδέες του. Θυμάται την απόφαση που πήρε στα 17 του να φύγει από την Κύπρο για να σπουδάσει υποκριτική στην Αμερική. Πόσο δυσκολεύτηκε στη Νέα Υόρκη και τι είδε στο μετρό, που τον οδήγησε στο κατώφλι του ψυχολόγου; Στη συνέχεια, μιλάει για τις παραστάσεις Off-Broadway που έχει παίξει και τη συνεργασία του με βραβευμένο παραγωγό, η οποία έμεινε στη μέση, καθώς ο κορωνοϊός τον ανάγκασε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Θέλει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό; Τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή του; Γιατί δηλώνει «Oldschool» εραστής; Τι γνώμη έχει για το φλερτ στα social media; Γιατί προτιμά τη μοναχικότητα και τη μαγειρική από τα ξενύχτια; Παράλληλα, μιλάει για την Drag περσόνα «Bi Bi» που δημιούργησε και τις αντιδράσεις του κόσμου, όταν εμφανίστηκε στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος, αναφέρεται με ενθουσιασμό στη συμμετοχή του στο «YFSF» και τραγουδάει live στο στούντιο, συγκλονίζοντας με την ξεχωριστή του φωνή.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η Ηρώ Πεκτέση. Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για τη σειρά «Άγιος Έρωτας» και για τον ρόλο-πρόκληση που υποδύεται. Πώς αντέδρασε όταν διάβασε στο σενάριο ότι ερωτεύεται μία γυναίκα; Γιατί θεωρεί ότι η γυναικεία ομοφυλοφιλία είναι καταπιεσμένη στην τηλεόραση; Πώς αντιμετωπίζει το φλερτ, που δέχεται από το γυναικείο κοινό; Η Ηρώ θυμάται τα μαθητικά της χρόνια και παραδέχεται πως η δραματική σχολή κατάφερε να την πειθαρχήσει. Ποιον όρο της έθεσε ο πατέρας της, όταν έμαθε ότι θα γίνει ηθοποιός; Τι θα απαντούσε η ίδια αν ένας μεγάλος σκηνοθέτης της ζητούσε να κάνει γυμνό; Στη συνέχεια, μιλάει για το e-shop που δημιούργησε με μεράκι και την τάση της να είναι ανεξάρτητη και εργασιομανής. Τι προσέχει σε έναν άντρα; Πώς η σκέψη της μητρότητας την οδήγησε στον ψυχολόγο; Τι την αγχώνει στη δουλειά της; Τέλος, αναφέρεται στη βραβευμένη παράσταση «LINDA», όπου συμμετείχε, και στα μελλοντικά της σχέδια, αφού πρώτα απολαύσει τις καλοκαιρινές της διακοπές.

