Για εγκατάλειψη των υποδομών που θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, κάνει λόγο ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στα δικαστήρια της ΘεσσαλονίκηςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ την Παρασκευή 8 Μαΐου, προκαλώντας ανησυχία και οργή στους υπαλλήλους για την κατάσταση στο κτίριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, μια υπάλληλος προσπάθησε απλά να κλείσει το φως, πατώντας το διακόπτη, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία με αποτέλεσμα να μουδιάσει το αριστερό της χέρι αλλά και το μισό της κεφάλι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Η εγκατάλειψη των υποδομών θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026 και ώρα 14:20, γίναμε μάρτυρες ενός ακόμη «προαναγγελθέντος» ατυχήματος εντός του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (ΔΜΘ).

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα γεγονότα:

Συνάδελφος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη χρήση διακόπτη φωτισμού στο γραφείο της.

Άμεσα ενημερώσαμε τη νοσηλεύτρια που βρίσκεται στον χώρο του ιατρείου του ισογείου και με την καθοδήγηση και παρότρυνσή της, κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη συνάδελφο στο εφημερεύον νοσοκομείο. Τα συμπτώματα που είχε ήταν μούδιασμα στο αριστερό χέρι και στο μισό της κεφάλι.

Αμέσως μετά προσήλθε και ο ηλεκτρολόγος του Μεγάρου, ο οποίος αναβοσβήνοντας τον διακόπτη, βραχυκύκλωσε μία από τις λάμπες της οροφής που έσκασε με κρότο και λάμψη.

Στην προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με την συνάδελφο, ενημερωθήκαμε από ιατρό του νοσοκομείου ότι η συνάδελφος έπρεπε να μείνει, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ένα 24ωρο για παρακολούθηση, ωστόσο υπέγραψε και έφυγε από το νοσοκομείο με δική της ευθύνη.

Όταν τελικά επικοινωνήσαμε μαζί της, πληροφορηθήκαμε ότι δεν είναι καλά και ότι η κατάσταση της υγείας της απαιτεί επιπλέον ιατρική διερεύνηση. Εμείς από την πλευρά μας, της ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Αυτό το περιστατικό αποτελεί ένα ακόμη κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα γεγονότων στα δικαστήρια της χώρας, που αποδεικνύουν τις σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της ζωής και της υγείας μας.

Είναι επαναλαμβανόμενο και γνώριμο, δυστυχώς, το σκηνικό, τα σωματεία εργαζομένων να καταγγέλλουν ελλείψεις στην ασφάλεια των υποδομών, εγκατάλειψη ή ανεπαρκή συντήρηση εγκαταστάσεων και κτιρίων ή υποστελέχωση των υπηρεσιών, βλ. σιδηροδρομικοί, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορία κλπ., και οι ζωές μας να συνεχίζουν να μετρούν μόνο ως ΚΟΣΤΟΣ.

Ο ΣΔΥΘ, την τελευταία δεκαετία έχει ενημερώσει αναφορικά με την κατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και έχει καταγγείλει επανειλημμένα την έλλειψη συντήρησης. Η επιμονή μας αυτή προκάλεσε την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού να αναλάβει δεσμεύσεις, οι οποίες όμως δυστυχώς στη πορεία παρέμειναν ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.

Στο υπόμνημα, που καταθέσαμε σε συνάντηση μας, με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα το Νοέμβριο του 2022, αναφέραμε με λεπτομέρειες την κατάσταση του ΔΜΘ και τη διαχρονική και συστηματική απαξίωση των υποδομών του.

Ενδεικτικά παραθέτουμε μέρος του:

«Αίτημά μας ήταν και είναι η κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου ή άλλως η κατασκευή δικαστικού μεγάρου παρακείμενου στο υπάρχον, όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει ανεξάρτητα μία εκ των υπηρεσιών. Το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης είναι παλαιό, τα γραφεία εργασίας δεν πληρούν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας, με καλώδια να βρίσκονται στο δάπεδο, ο φωτισμός είναι ανεπαρκής και οι λάμπες σπασμένες, οι τουαλέτες τόσο των πολιτών, αλλά και των εργαζομένων, δικαστικών υπαλλήλων και λειτουργών, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν άθλιες, ο συνωστισμός υπαλλήλων σε μικρά γραφεία είναι ανεπίτρεπτος…»

Στο υπόμνημα τονιζόταν η έλλειψη χώρων εργασίας και το γεγονός ότι το ακροατήριο Ανηλίκων συστεγαζόταν με την υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων.

Και το υπόμνημα κατέληγε με την προτροπή:

«Η προκηρυχθείσα ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης θα πρέπει να γίνει με όραμα όμοιο ενός σύγχρονου, σύμφωνου με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δικαστικού μεγάρου, που θα διακρίνεται τόσο για τους «καλαίσθητους, οργανωτικά λειτουργικούς χώρους των εργαζομένων όσο και για την εύκολα προσβάσιμη και γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών, ακολουθώντας τους κανόνες που επιβάλλει η ψηφιοποιημένη εποχή, ώστε το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης να καταστεί πρότυπο λειτουργίας»

Στη συνέχεια και ενόψει της ένταξης του έργου της ανακαίνισης του Δικαστικού Μεγάρου, ύψους 55.000.000 ευρώ, στον Προϋπολογισμό, οπότε και ξεκίνησε διαδικασία ανάθεσης και ολοκλήρωσης του έργου, μέσω ΣΔΙΤ, στο οποίο προβλέπονταν ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση και στατική ενίσχυση του υπάρχοντος Μεγάρου, ζητήσαμε σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2023, όπου και επιβεβαιώθηκε ότι επιλέχθηκε η λύση μεταστέγασης κάποιων υπηρεσιών και ανακαίνισης του υπάρχοντος κτιρίου. Το έργο της ανακαίνισης θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί έως το 2026, για να μη χαθεί η χρηματοδότηση. Εκ νέου συναντήσεις έγιναν και τα επόμενα χρόνια (ενδεικτικά, συνάντηση με Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Μπούγα και Γ.Γ κ. Αλεξανδρή 19/6/2024 , με Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη 18/2/2025), όπου μας διαβεβαίωναν ότι όλα πήγαιναν βάση προγραμματισμού. Να επισημάνουμε ότι κατά το πέρασμα του χρόνου το ποσό της ανακαίνισης ανέβηκε στα 80.000.000 ευρώ και η μεταστέγαση του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών σε νέο κτίριο προβλεπόταν για τα τέλη του 2026. (Όλη η σχετική αλληλογραφία με τους αρμόδιους φορείς είναι στη διάθεση των μελών του Συλλόγου μας.)

Και όμως …….τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα!!!! Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να μην υπάρχει εγγυημένη χρηματοδότηση για την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιρίου και η μετεγκατάσταση του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών στο νέο κτίριο να αναβάλλεται συνεχώς, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί βασικές εργασίες, όπως η δημιουργία των ακροατηρίων. Επίσης, βρισκόμαστε στο σημείο, όπου στοιχειώδη και απαραίτητα έργα συντήρησης στο Μέγαρο δεν υλοποιούνται. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κάποιες εργασίες επισκευών και μερικής αποκατάστασης γίνονται με χρήματα που προέρχονται από εράνους μεταξύ των Δικαστικών Λειτουργών ή χορηγίες του Δικηγορικού Συλλόγου!

Οι ζωές μας μετράνε!!!

Δεν θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε χώρους εργασίας – παγίδες, με τους κινδύνους να παραμονεύουν παντού!

Σε κτήρια που τα κάνει “σουρωτήρι” η βροχή, σε γραφεία που πέφτουν σοβάδες, σε χώρους με ανεπαρκή αερισμό, σε υπηρεσίες δίχως γιατρό εργασίας, σε αρχεία που μεταλλικές ραφιέρες καταρρέουν, που τρωκτικά και ψύλλοι κάνουν βόλτες, που η έλλειψη συντήρησης σε υποδομές οδηγεί σε τραυματισμούς.

Γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση φέρει σοβαρές ευθύνες για την έλλειψη στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας, για τη στοχοποίηση των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες και τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτές, για την εγκατάλειψη τόσο των υποδομών αυτής της χώρας όσο και των ανθρώπινων ψυχών που εργάζονται σε αυτές!

Για αυτό και απαιτούμε την άμεση και ουσιαστική έναρξη των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του ΔΜΘ με εγγυημένη κρατική χρηματοδότηση και το οριστικό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών σε σύγχρονους, ασφαλείς χώρους.

Δεν θα περιμένουμε τα χειρότερα!

Δεν αρκούμαστε σε ημίμετρα, ούτε κάνουμε πίσω με διακηρύξεις που γρήγορα θα αποδειχθούν ψεύτικες.

Η οργή μας γιγαντώνεται!

Η ανοχή μας εξαντλήθηκε!

Τώρα είναι η ώρα της αποφασιστικής δράσης!

Το Δ.Σ του Σ.Δ.Υ.Θ.

Κοινοποίηση:

1. Υπουργό Δικαιοσύνης

2. Την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης

3. Τον Διευθύνοντα της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης

4. Τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

5. Την Διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

6. Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

7. Ο.Δ.Υ.Ε.

Πηγή: parallaximag.gr