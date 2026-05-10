«Υπάρχει κατάλληλη αντισεισμική προστασία στον Κορινθιακό;» αναρωτιέται ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε νέα του ανάρτηση.
Στην ίδια ανάρτηση, παραθέτει και μερικά κρίσιμα ερωτήματα, όπως «Έχουν γίνει εφαρμοσμένες μελέτες προστασίας έναντι φυσικών κινδύνων;», «Πότε επικαιρoποιήθηκε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης;» και αν «Έχει γίνει συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού;».
«Όταν μιλάμε για αντισεισμική προστασία μιλάμε γι' αυτά τα θέματα. Αναμένουμε απαντήσεις εντός των ημερών» καταλήγει.
{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04JLUpypMtUaGjviKFozchGLKJFpoJH6yJcmpS6QK6FbsuKGsaEsz5FJCychZk2pBl&id=100014233710134}
Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:
«YΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ;
Πριν ένα μήνα μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Κόρινθο από μπαλκόνι που έπεσε χωρίς σεισμό. Είναι ο Κορινθιακός έτοιμος;
Στο Αίγιο, την Κόρινθο, το Λουτράκι, τη Ναύπακτο, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο και παντού. Κρίσιμα ερωτήματα. Σε Κάθε Πόλη,
-Έχουν γίνει εφαρμοσμένες μελέτες προστασίας έναντι φυσικών κινδύνων;
-Πότε επικαιρoποιήθηκε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης;
- Έχει γίνει συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού;
- Έχουν γίνει ασκήσεις στα σχολεία;
- Έχει γίνει καθαίρεση επικινδυνοτήτων;
- Που βρίσκεται ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων;
- Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ κτίρια σε κάθε πόλη ελέγχθηκαν;
- Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΆ χρήζουν περαιτέρω ελέγχου;
- Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΆ χρήζουν προσεισμικής ενίσχυσης και ΠΟΤΕ θα γίνει αυτή;
Όταν μιλάμε για αντισεισμική προστασία μιλάμε γι' αυτά τα θέματα.
Αναμένουμε απαντήσεις εντός των ημερών».