«Αναμένουμε απαντήσεις εντός των ημερών» τονίζει.

«Υπάρχει κατάλληλη αντισεισμική προστασία στον Κορινθιακό;» αναρωτιέται ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε νέα του ανάρτηση.

Στην ίδια ανάρτηση, παραθέτει και μερικά κρίσιμα ερωτήματα, όπως «Έχουν γίνει εφαρμοσμένες μελέτες προστασίας έναντι φυσικών κινδύνων;», «Πότε επικαιρoποιήθηκε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης;» και αν «Έχει γίνει συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού;».

«Όταν μιλάμε για αντισεισμική προστασία μιλάμε γι' αυτά τα θέματα. Αναμένουμε απαντήσεις εντός των ημερών» καταλήγει.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

«YΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ;

Πριν ένα μήνα μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Κόρινθο από μπαλκόνι που έπεσε χωρίς σεισμό. Είναι ο Κορινθιακός έτοιμος;

Στο Αίγιο, την Κόρινθο, το Λουτράκι, τη Ναύπακτο, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο και παντού. Κρίσιμα ερωτήματα. Σε Κάθε Πόλη,

-Έχουν γίνει εφαρμοσμένες μελέτες προστασίας έναντι φυσικών κινδύνων;

-Πότε επικαιρoποιήθηκε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης;

- Έχει γίνει συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού;

- Έχουν γίνει ασκήσεις στα σχολεία;

- Έχει γίνει καθαίρεση επικινδυνοτήτων;

- Που βρίσκεται ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων;

- Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ κτίρια σε κάθε πόλη ελέγχθηκαν;

- Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΆ χρήζουν περαιτέρω ελέγχου;

- Ανακοινώθηκε ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΆ χρήζουν προσεισμικής ενίσχυσης και ΠΟΤΕ θα γίνει αυτή;

Όταν μιλάμε για αντισεισμική προστασία μιλάμε γι' αυτά τα θέματα.

Αναμένουμε απαντήσεις εντός των ημερών».