Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, ο οποίος ανέφερε το πρωί της Παρασκευής (24/4) στα Παραπολιτικά 90,1 ότι είναι μεγάλη η πιθανότητα να σημειωθεί ισχυρός σεισμός στον Κορινθιακό Κόλπο τα επόμενα χρόνια.

Μετά τις αντιδράσεις άλλων επιστημόνων, ο κ. Παπαδόπουλος επανήλθε το πρωί της Κυριακής (26/04) και μέσω ανάρτησής του στα social media ανέφερε:

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

«ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ. Σε συνέντευξή μου είπα ότι η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό κόλπο έχει πλέον μεγαλώσει. Δεν πρόβλεψα συγκεκριμένο σεισμό. Μερικοί σεισμολογούντες - ΟΧΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΙ, γεωλόγοι ναι, εφαρμοσμένοι γεωφυσικοί, ναι - ενοχλήθηκαν. Ταυτόχρονα συνέπεσε η πρόταση του ΑΠΘ για νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας, όπου ο Κορινθιακός τίθεται πλέον στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας, στο κόκκινο, με βάση επίσης πιθανοτικές μεθόδους. Αυτά προς το παρόν».