«Θρυμματίζουν κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας».

Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Κεφ. 4:23 & 9:35) υπάρχει η γραφή «δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν», δηλαδή για «κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία» και από την εποχή της Καινής Διαθήκης (ειδικά στην χώρα μας) έχει πλήρη εφαρμογή και στις μέρες μας.

Πόσο άδικο, μπορεί λοιπόν να έχει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος με την σημερινή του ανάρτηση σημειώνοντας ότι θρυμματίζουμε κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας, όταν ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ βγήκε να μας ενημερώσει και για τα αίτια της οσμής στην Αττική.

Δείτε όσα έγραψε ο κ. Παπαδόπουλος:

«ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! Ο υπεύθυνος της αντισεισμικής προστασίας της χώρας έκανε εκτενείς δηλώσεις στην κυβερνητική ΕΡΤ για τα αίτια της οσμής στην Αττική, θρυμματίζοντας κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας. Και η κυβερνητική ΕΡΤ δε βρήκε κάποιον ειδικό;».

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