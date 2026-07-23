Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Λευτέρη Πετρούνια για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας μετρά αντίστροφα για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και δείχνει… απόλυτα έτοιμος για να βρεθεί ξανά στο βάθρο.

Ο κάτοχος τριών Ολυμπιακών μεταλλίων και οχτώ φορές πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους ανάρτησε βίντεο στο οποίο κάνει αναρρίχηση σε σχοινί. Και το κάνει να φαίνεται… παιχνιδάκι, φτάνοντας στην οροφή του κλειστού γυμναστηρίου όπου προπονείται, παρά τα πειράγματα του συναθλητή του Αντώνη Τανταλίδη.

«Μπορώ να παραδεχτώ πως παλιότερα δεν σκεφτόμουν το ύψος που βρίσκομαι. Πλέον έκανα μερικές δεύτερες σκέψεις καθώς μιλούσε ο Αντώνης Τανταλίδης», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λευτέρης Πετρούνιας.

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Αυτό που για τους κοινούς θνητούς φαίνεται ακατόρθωτο, η αναρρίχηση σε σχοινί, αποτελεί μία από τις βασικές ασκήσεις για τους αθλητές της γυμναστικής. Στο μεταξύ, ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να προπονείται σκληρά για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεμπ (19-23 Αυγούστου).

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