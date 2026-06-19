Ο Πετρούνιας συμμετείχε στην παρουσίαση για τη διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η Αθήνα ανέλαβε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών και γυναικών του 2028, απόφαση που έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο που είχε ο Λευτέρης Πετρούνιας από τα πρώτα του βήματα.

Η διοργάνωση των ανδρών θα διεξαχθεί στις 24-28 Μαΐου 2028 και των γυναικών στις 1-4 Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό το μεγάλο «ραντεβού» της ενόργανης γυμναστικής θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα περίπου 1,5 μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028 και θα δίνει «εισιτήριο» για το Λος Άντζελες.

«Η ανάθεση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την ελληνική γυμναστική, αναγνώριση της οργανωτικής εμπειρίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων», αναφέρει σε ανακοινωση η ΕΓΟ, τονίζοντας πως η Αθήνα θα υποδεχθεί τους κορυφαίους της Ευρώπης, δίνοντας στους Έλληνες φιλάθλους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά «στιγμές υψηλού αθλητισμού, έμπνευσης και υπερηφάνειας».

Εξάλλου, η ΕΓΟ ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής για την εμπιστοσύνη και δεσμεύθηκε να διοργανώσει ένα πρωτάθλημα αντάξιο της ιστορίας της χώρας μας και των αξιών του αθλήματος. Ως χώρος διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έχει δηλωθεί το κλειστό του Taekwondo, ωστόσο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί σε μία άλλη κλειστή εγκατάσταση της Αττικής.

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Πετρούνιας: Ονειρευόμουν μια μεγάλη διοργάνωση στην Ελλάδα

Σε ανάρτηση στο Instagram, ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για αυτή την εξέλιξη. Η διοργάνωση αυτή θα αποτελέσει την πρώτη- και λογικά την τελευταία- ευκαιρία του 35χρονου να συμμετάσχει σε μια μεγάλη διοργάνωση μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους.

«Από όταν ξεκίνησα την πορεία μου στη γυμναστική ονειρευόμουν μια μεγάλη διοργάνωση στην Ελλάδα και ήρθε η ώρα», αναφέρει στην ανάρτηση ο κάτοχος τριών Ολυμπιακών και τριών παγκοσμίων μεταλλίων. Ο πρωταθλητής συμμετείχε στην παρουσίαση για τη διεκδίκηση της διοργάνωσης. Μάλιστα, στο βίντεο, την ώρα που χειροκροτά χαρούμενος για την ανάληψη της διοργάνωσης, ακούγεται και η φωνή της συζύγου του, Βασιλικής Μιλλούση- πρώην πρωταθλήτρια της ενόργανης- καθώς επίσης πανηγύρισε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, αγωνίζομαι σε διεθνές επίπεδο από το 2009, φτάσαμε στο 2026, αλλά επιτέλους τα καταφέραμε. Θα είμαστε εκεί, όλοι μαζί, όλοι δυνατά», καταλήγει. Ο Πετρούνιας έχει ανέβει εννιά φορές στο βάθρο Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, κατακτώντας επτά χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια.

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