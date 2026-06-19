Οι ώρες των ματς του Μουντιάλ 2026 και πού θα τα παρακολουθήσετε.

Η δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις του τρίτου και του τέταρτου ομίλου, απόψε και τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι διοργανωτές Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την Αυστραλία στο δεύτερο ματς τους σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αμφότερες οι ομάδες έχουν από τρεις βαθμούς. Στο άλλο ματς του τέταρτου ομίλου, η Τουρκία και η Παραγουάη, που μέχρι στιγμής είναι χωρίς βαθμό, διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

Στον τρίτο όμιλο, η πρωτοπόρος Σκωτία (3 β.) αντιμετωπίζει το Μαρόκο, που στην πρεμιέρα απέσπασε ισοπαλία από τη Βραζιλία (1-1). Το ματς διεξάγεται στη σκιά των εξελίξεων για τις δικαστικές περιπέτειες του αρχηγού του Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, ο οποίος θα δικαστεί για βιασμό. Νωρίτερα η Βραζιλία, που παραμένει χωρίς τον Νεϊμάρ, αντιμετωπίζει την Αϊτή, που δεν έχει πάρει βαθμό στο Μουντιάλ 2026.

Ο Χακίμι θα δικαστεί για βιασμό

Γαλλικό δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Ασράφ Χακίμι θα δικαστεί κατηγορούμενος για βιασμό, καθώς ο αρχηγός του Μαρόκου έχασε την έφεση. Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις προκειμένου να δικαστεί ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με το Athletic.

Τον Μάρτιο του 2023 απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του Χακίμι, ο οποίος τις αρνείται. Μια 24χρονη, τότε, γυναίκα κατήγγειλε ότι ο ποδοσφαιριστής τη βίασε τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς. Στην πρώτη αντίδρασή του, μέσω ανάρτησης, ο 27χρονος έγραψε ότι ανυπομονεί για τη δίκη, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει οριστεί.

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«Η δικαιοσύνη με κοίταξε στα μάτια και μου είπε “αν δεν ήσουν διάσημος, δεν θα γινόταν ποτέ δίκη”. Επέλεξα να παραμείνω σιωπηλός επί χρόνια. Πίστευα ότι διατηρώντας την αξιοπρέπειά μου, μένοντας υπομονετικός και δείχνοντας εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα θα επέτρεπε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις», έγραψε ο ποδοσφαιριστής.

«Σήμερα, μια ιστορία που δεν είναι δική μου λέγεται σε βάρος της οικογένειάς μου, της ζωής μου και- πάνω από όλα- της αλήθειας. Μερικές φορές νιώθω ότι έχω γίνει εύκολος στόχος. Περίμενα αυτή τη δίκη από την πρώτη ημέρα. Και τώρα ανυπομονώ για αυτή. Επιτέλους, θα μπορέσω να μιλήσω», πρόσθεσε.

Η βαθμολογία του 3ου και του 4ου ομίλου του Μουντιάλ 2026

3ος όμιλος

Σκωτία 1-0 3

Μαρόκο 1-1 1

Βραζιλία 1-1 1

Αϊτή 0-1 0

4ος όμιλος

ΗΠΑ 4-1 3

Αυστραλία 2-0 3

Τουρκία 0-2 0

Παραγουάη 1-4 0

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