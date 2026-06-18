Ο Κάρλο Αντσελότι δεν έχει ακόμα στη διάθεσή του τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ 2026.

Ο Νεϊμάρ δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα της Βραζιλίας στη Φιλαδέλφεια, για το δεύτερο ματς στο Μουντιάλ 2026, κόντρα στην Αϊτή, την Παρασκευή.

«Θα παραμείνει στο Νιου Τζέρσεϊ για να αξιοποιήσει στο μέγιστο την τελική φάση της ανάρρωσής του, χρησιμοποιώντας τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις στο ξενοδοχείο The Ridge και το προπονητικό κέντρο Columbia Park», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο 34χρονος ταλαιπωρείται ακόμα από τον τραυματισμό στη γάμπα, που υπέστη τον προηγούμενο μήνα, παίζοντας με τη Σάντος. Την Τετάρτη, ο Νεϊμάρ μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις, βγαίνοντας στο γήπεδο με τους συμπαίκτες του. Τις προηγούμενες ημέρες, δούλευε στο εσωτερικό του προπονητικού κέντρου, με τη βοήθεια φυσιοθεραπευτών, καθώς η Βραζιλία είναι προσεκτική για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

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Η «σελεσάο» του Κάρλο Αντσελότι έχει έναν βαθμό, μετά την ισοπαλία κόντρα στο Μαρόκο στην πρεμιέρα και αντιμετωπίζει την Αϊτή, που ηττήθηκε από τη Σκωτία και είναι τελευταία στη βαθμολογία του ομίλου.