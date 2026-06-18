Ο Έλι Γουαχί είχε συλληφθεί δύο εβδομάδες πριν το Μουντιάλ 2026 με την υποψία εμπλοκής σε υποθέσεις «στημένων».

Μεγάλο πλήγμα για την Ακτή Ελεφαντοστού για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026, καθώς ο Ιβοριανός επιθετικός Έλιε Γουαχί δεν έλαβε άδεια εισόδου από τον Καναδά και έτσι δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το Athletic, ο Γουαχί είχε συλληφθεί δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την υποψία εμπλοκής σε υποθέσεις «στημένων» αγώνων, ωστόσο δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και έτσι συμπεριλήφθη κανονικά στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού.

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ακτής Ελεφαντοστού (FIF) επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι δεν επετράπη η είσοδος του παίκτη στον Καναδά. Ως εκ τούτου, ο Γουαχί θα παραμείνει στη βάση της Ακτής Ελεφαντοστού στις ΗΠΑ, ενώ η FIF τόνισε πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης».

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ακτής Ελεφαντοστού

«Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ακτής Ελεφαντοστού (FIF) παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον Έλιε Γουαχί.

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ακτής Ελεφαντοστού έλαβε γνώση των διαφόρων δημοσιευμάτων και πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 σχετικά με τον διεθνή ποδοσφαιριστή της Ακτής Ελεφαντοστού, Έλιε Γουαχί.

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Μέχρι σήμερα, η FIF δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για οποιαδήποτε νομική ή διοικητική διαδικασία που να τον αφορά.

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Κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα ευαίσθητης περιόδου, η FIF εκφράζει την πλήρη στήριξή της προς τον ποδοσφαιριστή και επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του. Ο Έλιε Γουαχί παραμένει σημαντικό μέλος της εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού.

Η FIF ενημερώνει επίσης ότι ο παίκτης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει με την αποστολή στον Καναδά. Πράγματι, οι απαραίτητες διοικητικές εγκρίσεις για την είσοδό του στον καναδικό έδαφος δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί.

Ως εκ τούτου, ο Έλιε Γουαχί θα παραμείνει στις ΗΠΑ αναμένοντας την επιστροφή της ομάδας. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ακτής Ελεφαντοστού θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα ενημερώνει για κάθε σχετική επίσημη εξέλιξη».