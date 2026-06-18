Οι ώρες και τα κανάλια των ματς του Μουντιάλ 2026.

Ξεκινά σήμερα η δεύτερη αγωνιστική για τους ομίλους του Μουντιάλ 2026 με τέσσερα ματς που διεξάγονται το βράδυ της Πέμπτης και τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Υπενθυμίζεται ότι στη φάση των «32» θα περάσουν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου και οι οχτώ καλύτεροι τρίτοι. Στον πρώτο όμιλο, η Τσεχία αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική, με αμφότερες τις ομάδες να μην έχουν βαθμό. Τα ξημερώματα, το Μεξικό παίζει με τη Νότια Κορέα και ο νικητής εξασφαλίζει την πρόκριση, ενώ η ισοπαλία πιθανότατα στέλνει και τις δύο ομάδες στην επόμενη φάση, καθώς έχουν από τρεις βαθμούς.

Στον δεύτερο όμιλο, η Ελβετία συνεχίζει κόντρα στη Βοσνία, ενώ το Κατάρ αντιμετωπίζει τον Καναδά. Όλες οι ομάδες έχουν από έναν βαθμό.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

19:00 Τσεχία - Νότια Αφρική (ΕΡΤ2)

22:00 Ελβετία - Βοσνία Ερζεγοβίνη (ΕΡΤ 2)

01:00 Καναδάς - Κατάρ (ΕΡΤ2)

04:00 Μεξικό - Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ 2026

1ος Όμιλος

18/6 Ατλάντα, Τσεχία - Νότια Αφρική 19:00

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19/6 Γουαδαλαχάρα, Μεξικό - Νότια Κορέα 04:00

Βαθμολογία

Μεξικό 2-0 3

Νότια Κορέα 2-1 3

Νότια Αφρική 0-2 0

Τσεχία 1-2 0

2ος Όμιλος

18/6 Λος Άντζελες, Ελβετία - Βοσνία 22:00

19/6, Βανκούβερ, Καναδάς - Κατάρ 01:00

Βαθμολογία

Ελβετία 1-1 1

Βοσνία 1-1 1

Καναδάς 1-1 1

Κατάρ 1-1 1

3ος Όμιλος

20/6 Βοστώνη, Σκωτία - Μαρόκο 01:00

20/6 Φιλαδέλφεια, Βραζιλία - Αϊτή 03:30

Βαθμολογία

Σκωτία 1-0 3

Βραζιλία 1-1 1

Μαρόκο 1-1 1

Αϊτή 0-1 0

4ος Όμιλος

19/6 Σιάτλ, ΗΠΑ - Αυστραλία 22:00

20/6 Σαν Φρανσίσκο, Τουρκία - Παραγουάη 06:00

Βαθμολογία

ΗΠΑ 4-1 3

Αυστραλία 2-0 3

Τουρκία 0-2 0

Παραγουάη 1-4 0

5ος Όμιλος

20/6 Τορόντο, Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού 23:00

21/6 Κάνσας Σίτι, Ισημερινός - Κουρασάο 03:00

Βαθμολογία

Γερμανία 7-1 3

Ακτή Ελεφαντοστού 1-0 3

Κουρασάο 1-7 0

Ισημερινός 0-1 0

6ος Όμιλος

20/6 Χιούστον, Ολλανδία - Σουηδία 20:00

21/6 Μοντερέι, Τυνησία - Ιαπωνία 07:00

Βαθμολογία

Σουηδία 5-1 3

Ολλανδία 2-2 1

Ιαπωνία 2-2 1

Τυνησία 1-5 0

7ος Όμιλος

21/6 Λος Άντζελες, Βέλγιο - Ιράν 22:00

22/6 Βανκούβερ, Νέα Ζηλανδία - Αίγυπτος 04:00

Βαθμολογία

Ιράν 2-2 1

Νέα Ζηλανδία 2-2 1

Αίγυπτος 1-1 1

Βέλγιο 1-1 1

8ος Όμιλος

21/6 Ατλάντα, Ισπανία - Σ. Αραβία 19:00

22/6 Μαϊάμι, Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι 01:00

Βαθμολογία

Ουρουγουάη 1-1 1

Σαουδική Αραβία 1-1 1

Ισπανία 0-0 1

Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

9ος Όμιλος

23/6 Φιλαδέλφεια, Γαλλία - Ιράκ 00:00

23/6 Νέα Υόρκη, Νορβηγία - Σενεγάλη 03:00

Βαθμολογία

Νορβηγία 4-1 3

Γαλλία 3-1 3

Σενεγάλη 1-3 0

Ιράκ 1-4 0

10ος Όμιλος

22/6 Ντάλας, Αργεντινή - Αυστρία 20:00

23/6 Σαν Φρανσίσκο, Ιορδανία - Αλγερία 06:00

Βαθμολογία

Αργεντινή 3-0 3

Αυστρία 3-1 3

Ιορδανία 1-3 0

Αλγερία 0-3 0

11ος Όμιλος

23/6 Χιούστον, Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν 20:00

24/6 Γουαδαλαχάρα, Κολομβία - Λ.Δ. Κονγκό 05:00

Βαθμολογία

Κολομβία 3-1 3

ΛΔ Κονγκό 1-1 1

Πορτογαλία 1-1 1

Ουζμπεκιστάν 1-3 0

12ος Όμιλος

23/6 Βοστώνη, Αγγλία - Γκάνα 23:00

24/6 Τορόντο, Παναμάς - Κροατία 02:00

Βαθμολογία

Αγγλία 4-2 3

Γκάνα 1-0 3

Παναμας 0-1 0

Κροατία 2-4 0