Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 8.650 υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν δήλωση πόθεν έσχες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις με αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι πρώτοι φάκελοι παίρνουν πλέον τον δρόμο προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Εισαγγελία.

Περισσότεροι από οκτώ χιλιάδες υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες δεν κατέθεσαν δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία ξεκίνησε εκτεταμένους ελέγχους στα περιουσιακά τους στοιχεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 8.650 πρόσωπα, αν και είχαν σχετική υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση, ενώ αρκετοί επέλεξαν να καταθέσουν κενή δήλωση, δηλαδή χωρίς κανένα στοιχείο.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι σε 350 από τις περιπτώσεις αυτές εντοπίστηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ ανά περίπτωση, ενώ για 80 από τις συνολικά 650 περιπτώσεις υπόχρεων που είχαν καταθέσει «λευκή» δήλωση διαπιστώθηκε απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων μέσης συνολικής αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Μεταξύ των υπόχρεων που ελέγχονται περιλαμβάνονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι Πολεοδομιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιογράφοι, καθώς και πρόσωπα που συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι φάκελοι σε Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγγελία

Η έρευνα της Αρχής συνεχίζεται και επεκτείνεται σε επιπλέον πρόσωπα και διαφορετικές χρονικές περιόδους. Παράλληλα, οι φάκελοι που έχουν ήδη σχηματιστεί διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των αδήλωτων ποσών.

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Ταυτόχρονα, οι υποθέσεις θα αποσταλούν και στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση και να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις. Ανάλογα με τα ευρήματα, δεν αποκλείεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις, καθώς τα υπό διερεύνηση αδικήματα ενδέχεται να έχουν ακόμη και κακουργηματικό χαρακτήρα.