Το πρόγραμμα βασίζεται σε δωρεά άνω των 11 εκατ. ευρώ από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου και έχει ορίζοντα επτά ετών.

Επίτιμος δημότης Σπετσών ανακηρύχθηκε ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής και πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημαρχείο Σπετσών.

Η εκδήλωση αποτέλεσε παράλληλα αφορμή για να αναδειχθεί η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τις Σπέτσες και εξελίχθηκε σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και τη στελέχωση των υγειονομικών δομών στα μικρά νησιά της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η δήμαρχος Σπετσών, Ευγενία Φραγγιά, αναφέρθηκε στη σημασία της προσφοράς του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία της καθημερινότητας στα μικρά νησιά αποτέλεσε τη βάση για μια ευρύτερη πρωτοβουλία στήριξης των τοπικών κοινωνιών και των υγειονομικών δομών της άγονης γραμμής.

Στη σημασία του προγράμματος αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία, η οποία είχε ανακοινωθεί παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επικεντρώνεται στη στήριξη της δημόσιας υγείας στα νησιά και ιδιαίτερα στις μικρότερες νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, εξήρε την κοινωνική προσφορά του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, τονίζοντας τη συμβολή του τόσο στον επιχειρηματικό χώρο όσο και στη φιλανθρωπική δράση.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε δωρεά άνω των 11 εκατ. ευρώ από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου και έχει ορίζοντα επτά ετών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η παραμονή συνολικά 90 γιατρών και αγροτικών γιατρών σε 50 μικρά νησιά της χώρας, όπου η κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποτελεί διαχρονική πρόκληση.

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Από τις 90 προβλεπόμενες θέσεις, 16 παραμένουν σήμερα ανοιχτές και αναμένεται να συμπεριληφθούν σε νέα, συμπληρωματική προκήρυξη τον Σεπτέμβριο. Οι κενές θέσεις αφορούν τον Άγιο Ευστράτιο, τα Ψαρά, τη Φολέγανδρο, το Αγαθονήσι, την Αστυπάλαια, τη Σίφνο, τη Νίσυρο, τα Κουφονήσια, τη Θύμαινα, τη Σέριφο, την Κίμωλο, την Κέα, τη Χάλκη και τις Σπέτσες.

Οι γιατροί που θα επιλεγούν, πέραν των αποδοχών που λαμβάνουν από το Δημόσιο, θα δικαιούνται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση καθαρών αποδοχών ύψους 1.500 ευρώ τον μήνα, για δώδεκα μήνες τον χρόνο. Η ενίσχυση χρηματοδοτείται από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου και έχει στόχο να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών στις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές.

Η πρωτοβουλία, η οποία γεννήθηκε στις Σπέτσες ως απάντηση σε μια πραγματική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, έχει πλέον αποκτήσει πανελλαδική διάσταση, αποτελώντας ένα σημαντικό πρόγραμμα ιδιωτικής στήριξης της δημόσιας υγείας στη νησιωτική Ελλάδα και συμβάλλοντας στην προσπάθεια για σταθερή στελέχωση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας στα μικρά νησιά της χώρας.

