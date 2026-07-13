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Η τραυματίας θα διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.

Σοβαρό ατύχημα με τραυματισμό μίας γυναίκας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (13/07) στις Σπέτσες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και του λιμενικού.

Όπως μεταδίδει το argolikeseidhseis, μία γυναίκα τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από την προπέλα διερχόμενου σκάφους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμές συνθήλες.

Πλωτό σκάφος μετέφερε την τραυματία απέναντι στην Κόστα, ώστε να διακομισθεί στο πλησιέστερο κέντρο υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών και την σταθεροποίηση της κατάστασής της.

Λόγω της κρισιμότητας και της σοβαρότητας των τραυμάτων της, έχει ήδη δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας, τα αίτια της τραγωδίας ή το αν έχει εντοπιστεί το εμπλεκόμενο σκάφος. Το Λιμεναρχείο Σπετσών διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.