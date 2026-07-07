Η 42χρονη φέρεται να κρατούσε δεμένη και να κακοποιούσε συστηματικά την 55χρονη.

Συγκλονίζει η φρικτή υπόθεση συστηματικής κακοποίησης στο Ηράκλειο με θύτη μια 42χρονη Ρουμάνα και θύμα μια 55χρονη από τη Ρωσία.

Όσα έρχονται στο φως είναι ανατριχιαστικά, ενώ στη δημοσιότητα βγαίνουν και μαρτυρίες, οι οποίες αποτυπώνουν το μέγεθος της κακοποίησης και τον τρόμο που βίωνε για έναν μήνα η 55χρονη σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Εντοπίστηκαν 11 βίντεο κακοποίησης της 55χρονης

Οι αστυνομικοί εντόπισαν 11 βίντεο με σκληρές εικόνες, στα οποία έχουν καταγραφεί χτυπήματα με ρόπαλο στο κεφάλι και το κόψιμο των μαλλιών της 55χρονης με μπαλτά. Πρόκειται για βίντεο γεμάτα απειλές και ύβρεις σε βάρος του ανυπεράσπιστου θύματος.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού συνελήφθη, αν και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, απουσίαζε κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων. Φέρεται να είχε παραχωρήσει το διαμέρισμα στη 42χρονη, η οποία κρατούσε δεμένη και κακοποιούσε συστηματικά την 55χρονη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα.

«Ακούγαμε φωνές τη νύχτα, γινόταν ο κακός χαμός»

Στο Mega, στην εκπομπή Live News, μίλησε μια γυναίκα, η «κυρία Ελένη», που μένει κοντά στο σπίτι όπου βασάνιζε η 42χρονη την 55χρονη.

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«Άκουγα φωνές, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά τις 11 το βράδυ γινόταν ο κακός χαμός. Στην αρχή, άκουγα που της έλεγε γιατί δεν έκανες μπάνιο και δεν έφαγες, που σου παρέχω τα πάντα, και μετά άρχισαν να φωνάζουν. Βάλαν τη μουσική δυνατά να μην τους ακούμε. Μετά τη μία η ώρα εμφανίστηκαν μαχαίρια και μπαλτάδες, και άκουσα “θα σε σφάξω”, “και γω θα σε σφάξω” έλεγε ο άλλος», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Εγώ δεν μπορούσα να καλέσω κάποιον ή τον σπιτονοικοκύρη, φοβόμουν για να μην γίνει τίποτα και με σφάξουν κι εμένα μαζί. Την αστυνομία δεν την πήρα, γιατί έπρεπε να φύγω να πάω στη δουλειά μου, οπότε φοβήθηκα να καλέσω την αστυνομία τα ξημερώματα, γιατί δεν ήξερα τι ήταν από κάτω, ποιοι ήταν».

Όσο για τους ένοικους του σπιτιού, η γειτόνισσα τόνισε πως ένας άντρας έμενε εκεί και είχε δώσει και στο παρελθόν τέτοια δείγματα, όπως το περασμένο έτος, όταν και ήρθε η αστυνομία, αλλά δεν έκανε κάτι.

Την αστυνομία, σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχαν καλέσει και άλλοι περίοικοι, αλλά χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Όσο για τη 42χρονη γυναίκα που φαίνεται σε βίντεο να κόβει τα μαλλιά της 55χρονης με μπαλτά, ανέφερε ότι δεν γνώριζε να πει τι σχέση έχει με τον άνδρα που μένει στο σπίτι.

«Εγώ φοβήθηκα να επικοινωνήσω με κάποιον», είπε, ωστόσο τόνισε ότι δεν ακουγόντουσαν ουρλιαχτά και δεν ήξερε τι γινόταν μέσα στο σπίτι.

Το χρονικό της φρίκης

Το χρονικό της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την 1η Ιουλίου, μετά την καταγγελία για κλοπή του κινητού τηλεφώνου. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα βίντεο που κατέγραφαν την κακοποίηση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό της Ρωσίδας. Με επείγον σήμα και αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 55χρονη τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, σε σπίτι στην οδό Ερωφύλλης.

Η γυναίκα έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι. Είναι ενδεικτικό ότι, όπως αναφέρεται, είχε ελάχιστες τούφες μαλλιών στο τριχωτό της κεφαλής της.

Όπως είπε, αυτό το διάστημα η ζωή της στο σπίτι δεν ήταν τίποτε άλλο από παρατεταμένη βία. Άλλωστε, και στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία αυτή, με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματος της 55χρονης, με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο, αλλά και μπαλτά.

Η Ρωσίδα κατήγγειλε ότι η 42χρονη την είχε δέσει ακόμα και με καλώδιο, αλλά, όπως είπε, κατάφερε να λυθεί κάποια στιγμή που η Ρουμάνα κοιμόταν και να διαφύγει από το σπίτι της φρίκης.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ως πιθανό κίνητρο εξετάζεται η ερωτική αντιζηλία.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, προκειμένου να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Πηγή: zarpanews.gr