Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το περιστατικό συνέβη έξω από το ξενοδοχείο που εργάζεται ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την καταγγελία.

Χειροπέδες σε έναν 50χρονο πέρασαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό.

Σύμφωνα με το cretalive, η 18χρονη Βρετανίδα κατήγγειλε ότι ακινητοποιήθηκε από τον 50χρονο έξω από το ξενοδοχείο στα Μάλια όπου εργάζεται ως σεκιούριτι. Στη συνέχεια, ο άνδρας την μετέφερε σε απομονωμένο σημείο και τη βίασε.

Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

Μέσα από τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (30/06), ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία.