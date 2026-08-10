Πηγές κοντά στην Κιμ Καρντάσιαν ανέφεραν πως αυτή και τα παιδιά της δεν διαμένουν αυτή τη στιγμή στο ακίνητο καθώς είναι σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισής του.

Ένας άνδρας 27 ετών συνελήφθη ως ύποπτος για τη διάρρηξη στην έπαυλη της Κιμ Καρντάσιαν στο Λος Άντζελες.

Ο άνδρας φέρεται να πήρε το αυτοκίνητο υπαλλήλου της για μια βόλτα πριν συλληφθεί.

Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν στο TMZ πως ο 27χρονος άνδρας εμφανίστηκε στο κτήμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Χίντεν Χιλς, το οποίο ανακαινίζεται.

Την Κυριακή το απόγευμα ο 27χρονος μπήκε στην έπαυλη την Κυριακή το απόγευμα. Ένας φύλακας είδε τον άνδρα να παίρνει αντικείμενα από το σπίτι της Κιμ Καρντάσιαν και να τα φορτώνει σε ένα όχημα. Τότε ο 27χρονος φαίνεται να μπηκε σε ένα αυτοκίνητο που ανήκε σε υπάλληλο της τηλεπερσόνας και επιχειρηματία και έκανε μια βόλτα στη γειτονιά.

Ο φύλακας ασφαλείας είδε τη διάρρηξη και κάλεσε αμέσως το γραφείο του σερίφη για να το αναφέρει. Άμεσα αστυνομικοί περικύκλωσαν το σπίτι της Καρντάσιαν και τελικά συνέλαβαν τον άνδρα. Σύμφωνα με την αστυνομία κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν βρέθηκαν όπλα πάνω στον ύποπτο.

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Πηγές κοντά στην Κιμ Καρντάσιαν ανέφεραν πως αυτή και τα παιδιά της δεν διαμένουν αυτή τη στιγμή στο ακίνητο καθώς είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισής του.

Οι ίδιες πηγές ωστόσο αμφισβήτησαν ορισμένα σημεία της αστυνομικής αφήγησης, λέγοντας ότι ο ύποπτος δεν κατάφερε ποτέ να εισέλθει στο σπίτι και η Κιμ Καρντάσιαν δεν έχει τίποτα από τα πράγματά της εκεί αυτή τη στιγμή.