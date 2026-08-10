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Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν 210 κιλά λαβράκια και τσιπούρες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν συνολικά τρεις κλοπές με λεία 860 κιλά ψαριών.

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς στα Χανιά, οι οποίοι φέρονται να είχαν βάλει στο στόχαστρο τις ιχθυοκαλλιέργειες του ΕΛΚΕΘΕ στη Σούδα, πέρασαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 33 ετών, εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (10/08) ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΛΣ, φέρονται να αφαιρούσαν ψάρια από τους ιχθυοκλωβούς του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών στην περιοχή του Καλαμιού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν υπάλληλος του ΕΛΚΕΘΕ ενημέρωσε το Λιμεναρχείο ότι δύο άτομα είχαν προσεγγίσει τις εγκαταστάσεις με σκάφη και χρησιμοποιούσαν δίχτυα για να βγάλουν ψάρια από τους κλωβούς.

Η κινητοποίηση των λιμενικών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας, του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών και της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης.

Μόλις οι δύο άνδρες αντιλήφθηκαν την παρουσία του Λιμενικού, επιχείρησαν να απομακρυνθούν με μηχανοκίνητο σκάφος. Στο σημείο άφησαν ένα δεύτερο βοηθητικό σκάφος, το οποίο δεν διέθετε μηχανή.

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Μέσα στο βοηθητικό σκάφος εντοπίστηκαν βρεγμένα δίχτυα με ψάρια, καθώς και σακούλες με πάγο, ενώ αλιευτικά δίχτυα γεμάτα ψάρια βρέθηκαν και σε ιχθυοκλωβό.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο λιμανάκι της Αλμυρίδας, την ώρα που φέρονται να προσπαθούσαν να ανελκύσουν το μηχανοκίνητο σκάφος.

Κατά την επέμβαση των λιμενικών, ο 33χρονος έπεσε στη θάλασσα σε μια προσπάθεια να ξεφύγει κολυμπώντας. Τελικά παραδόθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 27χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Στο μικροσκόπιο τρεις κλοπές

Από την έρευνα και την αξιοποίηση του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού προέκυψαν ενδείξεις που συνδέουν τα κατασχεθέντα σκάφη με δύο ακόμη περιστατικά κλοπής από τις ίδιες εγκαταστάσεις.

Στις προηγούμενες περιπτώσεις, εκτός από ψάρια, είχαν αφαιρεθεί κάμερες ασφαλείας και άλλος εξοπλισμός.

Συνολικά, οι τρεις υποθέσεις αφορούν τουλάχιστον 860 κιλά ψαριών, ενώ η εκτιμώμενη αξία των κλοπιμαίων ξεπερνά τις 10.600 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται ποσότητες ψαριών που δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ούτε οι ζημιές που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις.

Βρέθηκαν 210 κιλά λαβράκια και τσιπούρες

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν δύο σκάφη, δύο οχήματα, ένα τρέιλερ μεταφοράς σκάφους, ένα κινητό τηλέφωνο και αλιευτικός εξοπλισμός.

Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν 210 κιλά τσιπούρας και λαβρακιού, τα οποία κατασχέθηκαν και αναμένεται να διατεθούν σε ιδρύματα, με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΛΚΕΘΕ.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν ακόμη δύο οχήματα και ένα τρέιλερ στην παραλία του Αγίου Ιωάννη.

Σε όχημα που ανήκει στον 27χρονο βρέθηκαν επίσης τρεις τρίφτες με υπολείμματα που εξετάζεται αν προέρχονται από κάνναβη. Τα ευρήματα αναμένεται να σταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακό έλεγχο.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακεκριμένη κλοπή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του 27χρονου εξετάζεται επιπλέον παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Με πληροφορίες του zarpanews.gr