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Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (10/08) στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, σε χαμηλή βλάστηση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 16:45, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.

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Στο μέτωπο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Παγγαίου.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2086818593858039884}

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Ήχησε το 112

Μήνυμα προς τους πολίτες κοντά στο Κοκκινόχωμα έστειλε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 στις 17:47, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοκκινόχωμα της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

{https://x.com/112Greece/status/2086826809836945681}