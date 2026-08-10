Η συνολική πρόσθετη δαπάνη ανέρχεται σε 3.043.900 ευρώ.

Στην υπογραφή της απόφασης για την επαύξηση των ωρών απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε τη Δευτέρα (10/08) ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Με την απόφαση αυτή επαυξάνονται, ανά εποχικό πυροσβέστη, κατά 156 οι ώρες υπερωριακής εργασίας, κατά 60 οι ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά 204 οι ώρες νυχτερινής εργασίας.

Η συνολική πρόσθετη δαπάνη ανέρχεται σε 3.043.900 ευρώ. Ειδικότερα, 1.491.900 ευρώ αφορούν στη νυχτερινή εργασία και στην εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 1.552.000 ευρώ στην υπερωριακή απασχόληση.