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Οι δύο φωτιές έχουν εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08) στην Ηλεία, στις περιοχές Κοττέικα και Γαστούνη.

Τα συμβάντα εκτυλίσσονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικόυ Σώματος ειδοποιήθηκε για τη φωτιά στη Γαστούνη στις 14:53, ενώ για τα Κοττέικα στις 15:25.

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Στα δύο μέτωπα έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για τα Κοττέικα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Αντίστοιχα, στη Γαστούνη επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη.

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Από τα συμβάντα δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές και υποδομές.