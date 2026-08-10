Μόνο διορθωτικές κινήσεις μπορούν να υπάρξουν στην κυβέρνηση το φθινόπωρο ενόψει και των εκλογών!

Συνήθως για μια κυβέρνηση με προοπτική ένας ανασχηματισμός στην τελική ευθεία προς τις κάλπες αποτελεί όπλο στα χέρια του πρωθυπουργού για συστράτευση όλου του κόμματος και για τελική αντίθεση, ει δυνατόν και με ανάδειξη προσώπων που θα παίξουν ρόλο στη νέα τετραετία.

Αντιθέτως ένας πρωθυπουργός που χάνει τη δυναμική του δυσκολεύεται να προχωρήσει σε ανασχηματισμό ιδίως στην τελική προεκλογική ευθεία καθώς τα προβλήματα που θα δημιουργήσουν είναι περισσότερα από αυτά που θα επιχειρήσει να λύσει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται προφανώς στη δεύτερη περίπτωση- γι' αυτό και οι μεταβολές που θα επιχειρήσει το φθινόπωρο στο κυβερνητικό σχήμα εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένων διαστάσεων.

Γιατί όμως ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει έναν ανασχηματισμό με δυναμική;

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ: Λίγο χρονικό διάστημα πριν τις κάλπες ο πρωθυπουργός δεν έχει ούτε τη δύναμη ούτε τη φιλοδοξία να αλλάξει κάποιον έστω από τους κορυφαίους υπουργούς. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα πειραχτούν πχ ο «τσάρος» της οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης (πολύ περισσότερο που είναι πλέον για δυο χρόνια πρόεδρος του Eurogroup), οι υπουργοί Άμυνας Νίκος Δένδιας, Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Προστασία του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, Εργασίας Νίκη Κεραμέως, Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, Τουρισμός Όλγα Κεφαλογιάννη, Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.. Και βεβαίως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργού και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης -που να βρει καλύτερον ο πρωθυπουργός;

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ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΑΛΛΟ ΧΡΩΜΑ» Ή ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΣ: Εν αντιθέσει μάλιστα με το ότι συνέβαινε στην πρώτη του θητεία ο πρωθυπουργός δεν έχει τη δύναμη να βάλει στην κυβέρνηση πρόσωπα έκπληξη από άλλο πολιτικό χώρο -και ως δήλωνε πρόσφατα όπως η κυβέρνηση που θα κάνει αν κερδίσει τις εκλογές θα είναι από το ίδιο κόμμα, αλλά θα περιέχει και «άλλο χρώμα»! Και βεβαίως δεν μπορεί να βάλει και εξέχοντα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα αν βεβαίως βρισκόταν κάποια που θα αποδεχτεί μια τέτοια πρόταση!

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΓΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Το Μαξίμου δεν έχει πάγκο που θα κάνει τη διαφορά. Ικανά στελέχη τα άφησε επτά χρόνια εκτός κυβέρνησης γιατί δεν ήταν κοντά στο σύστημα εξουσίας με αποτέλεσμα να έχουν απωλέσει τη δυναμική που έδειχναν ότι είχαν. Στον πάγκο υπάρχουν πλέον κατά κύριο λόγο βουλευτές που επιθυμούν να γίνουν έστω υφυπουργοί μήπως και κάνουν την επανεκλογή τους. Εξαίρεση ο Μάκης Βορίδης που εκτιμάται ότι με τον ανασχηματισμό θα εισέλθει στην κυβέρνηση, ενώ είναι αδιανόητο επτά και πλέον χρόνια να μένει εκτός κυβέρνησης η Ντόρα Μπακογιάννη επειδή είναι αδερφή του πρωθυπουργού- λες και η ΝΔ διαθέτει καλύτερα στελέχη!

«ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΒΟΜΒΑ» ΟΣΟΙ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ: Είναι σαφές πως κάποιοι βουλευτές που θα μείνουν εκτός ή που θα απομακρυνθούν από την κυβέρνηση που θα κάνουν «κινούμενη βόμβα» για την κυβέρνηση, ιδίως το διάστημα έως την τελική ευθεία της Κάλπης.

ΤΟ «ΦΑΝΤΑΣΜΑ» ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ: Για όσους βρεθούν εκτός κυβέρνησης ή δεν εισέλθουν σε αυτό που υπάρχει σε λίγο διάστημα και το κόμμα Σαμαρά ως εναλλακτική λύση. Έστω και η υπόνοια ότι μπορεί να υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις προκαλεί νευρική κρίση στο Μαξίμου!

Η ΜΗ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ: Ο πρωθυπουργός ζήτησε πρόσωπο για το Μαξίμου. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δείχνει αμετακίνητος στη Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος που «ξέρει να κάνει και να κερδίζει εκλογές» αποφάσισε τελικά να παραμείνει στην πλατεία Συντάγματος. Το Αποτέλεσμα του Μαξίμου δεν παραμένει αδύναμος στην τελική προεκλογική περίοδο!

«ΣΦΑΓΗ ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ» Ή ΕΜΜΟΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ; Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός προχωρούσε σε «ανασχηματισμό υφυπουργών» εκείνοι που θα πλήρωναν το μάρμαρο ήταν οι εξωκοινοβουλευτικοί. Όλα όμως δείχνουν πως οι όποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα είναι περιορισμένες.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΩ ΟΠΕΚΕΠΕ: Προτεραιότητα για επιστροφή στην κυβέρνηση φέρεται να έχουν υπουργοί που είχαν παραιτηθεί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά τελικά δεν διώκονται: Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας και Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει ανασχηματισμό που θα δίνει ώθηση στην κυβέρνηση ενόψει των εκλογών. Οι όποιες αλλαγές στην κυβέρνηση θα είναι και αυτή τη φορά περιορισμένες.