Παράλυση στο κυβερνητικό έργο -Μάχη «δελφίνων»- Και στο βάθος «φρένο» για επενδύσεις και διεθνείς σχέσεις

Η κυβέρνηση «φλερτάροντας» με τις πρόωρες το μόνο που κατάφερε είναι να προκηρύξει μακρά προεκλογική περίοδο. Από τον Μάιο του ’26 μέχρι τον Μάιο του ’27! Όχι με τα συνήθη χαρακτηριστικά μιας συνηθισμένης εκλογικής χρονιάς. Αλλά με τους ρυθμούς και την πόλωση του τελευταίου προεκλογικού μήνα...

Τώρα όλο το πολιτικό και κατ’ επέκταση το επιχειρηματικό σύστημα αλλά και οι ψηφοφόροι καλούνται να χορέψουν σε αυτόν τον ρυθμό. Δηλαδή, να κινούνται επί ένα χρόνο σε καθεστώς αβεβαιότητας και αναστάτωσης.

Με την κυβέρνηση να προσπαθεί να πείσει ότι συνεχίζει να κυβερνά ενώ στην πραγματικότητα θα κάνει προεκλογικό αγώνα. Κυρίως με όρους επικοινωνίας. Με ότι αυτό σημαίνει για την οικονομία και την κοινωνία.

Οι υπουργοί εστιάζουν στην επανεκλογή τους

Οι υπουργοί που έχουν ξεκινήσει τον βαρύ προεκλογικό αγώνα από τον Μάιο είναι βέβαιον ότι δεν θα κατεβάσουν ρυθμούς. Κι αυτό αναπόφευκτα θα έχει επίδραση στην απόδοση που θα έχουν στα κυβερνητικά τους καθήκοντα.

Ήδη, όλοι ανεξαιρέτως οι υπουργοί έχουν φτιάξει εκλογικό χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου! «Ότι κάνουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Μετά μπαίνουμε σε καθαρά εκλογικό χρόνο» λένε. ..Αφού δεν τους αρκεί η επανεκλογή τους αλλά και το πλασάρισμα τους στις πρώτες θέσεις στην Περιφέρεια που πολιτεύονται.

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Μέχρι τέλος του χρόνου προγραμματίζουν προσωπικές φιέστες

Το ημερολόγιο τους είναι γεμάτο από προσωπικές εκδηλώσεις, δείπνα με ψηφοφόρους, εξορμήσεις και τηλεοπτικές εμφανίσεις. Όλα με γνώμονα την επανεκλογή τους. Ενώ είναι πέραν ή βέβαιο ότι τα υπουργεία τους θα καταστούν τουλάχιστον «κέντρα εξυπηρέτησης ψηφοφόρων». Για όσους λειτουργήσουν με «απλά ψηφοθηρικά». Διότι υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου τα υπουργεία γίνονται «κέντρα διαπλοκής» με επιχειρηματικά συμφέροντα και με όρους διαφθοράς.

Ο ανταγωνισμός των «δελφίνων» θα πιάσει... κόκκινο

Ο εσωκομματικός κυβερνητικός ανταγωνισμός αναμένεται να πιάσει .. κόκκινο και μεταξύ των δελφίνων. Που δεν θα αρκεστούν στις πρωτιές στις Περιφέρειες τους αλλά θα ξοδέψουν και πολύ ενέργεια στο πως θα πλήξουν τους έτερους δελφίνους.. Σε μία προοπτική να έχουν τον πρώτο λόγο στην επόμενη μέρα της Ν.Δ. εάν ο Κ. Μητσοτάκης δεν καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός και χρειαστεί είτε μεταβατικός πρωθυπουργός είτε νέος αρχηγός.

Ν. Δένδιας, Κ. Χατζηδάκης, Κ. Πιερρακάκης, Αδ. Γεωργιάδης, Β. Κικίλιας ακόμη και ο νεότερος Κ. Κυρανάκης θα παίξουν τα ..ρέστα τους. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο και με τα μέσα που διαθέτει.

Στο κυνήγι της ψήφου και οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Παρομοίως και οι κυβερνητικοί βουλευτές. Ήδη, δεν αφήνουν πέτρα που να μην την σηκώσουν στην εκλογική τους Περιφέρεια. Και η όποια δραστηριότητα τους στη βουλή ή στα υπουργεία θα αφορά αποκλειστικά ρουσφέτια. Ουδείς θα ασχοληθεί με το σοβαρό πολιτικό ή νομοθετικό έργο.

Οι πιέσεις για έναν τελευταίο ανασχηματισμό

Πολύς χρόνος θα αναλωθεί εντός της κυβέρνησης και γύρω από τα σενάρια ενός τελευταίου ανασχηματισμού. Με τον Κ. Μητσοτάκη να προσπαθεί να κόψει από τώρα τον ..βήχα στους υποψήφιους ανακοινώνοντας στο υπουργικό ότι δεν έχει σκοπό να κάνει αλλαγές. Οι πιέσεις, ωστόσο, θα υπάρξουν και θα είναι έντονες.

Τα σκάνδαλα στο προσκήνιο

Κι ενώ η -κατά την κυβέρνηση- σκανδαλολογία θα εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί το επόμενο δεκάμηνο παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αφήσει πίσω της τα δυσάρεστα.

Η 3η φορά που ο Άρειος Πάγος αρνείται να ανασύρει τον φάκελο για το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι ένα από τα πολλά επεισόδια που θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες. Αφού τα θύματα του Predator και η αντιπολίτευση θα ανακινεί σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Kι ενώ εκκρεμεί τον Δεκέμβριο το Εφετείο των τεσσάρων ιδιωτών που έχουν καταδικαστεί σε α΄βαθμό για το σκάνδαλο. Η έκβαση του οποίου θα κρίνει και την στάση του Ταλ Ντίλιαν που έχει παρομοιάσει τη κυβέρνηση Μητσοτάκη με την κυβέρνηση Νίξον και περιμένει στην γωνία..

Επίσης, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένονται νέα επεισόδια δεδομένου ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τέλος στο γαϊτανάκι των διώξεων με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαμηνύει ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα πεπραγμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2021 και μετά..

Οι επιπτώσεις σε οικονομία και εξωτερική πολιτική

Οι επιπτώσεις της μαραθώνιας προεκλογικής περιόδου έχει πολλές συνέπειες.

-Κανείς σοβαρός επενδυτής δεν θα ρισκάρει να ρίξει σοβαρά κεφάλαια στην ελληνική αγορά σε καθεστώς αβεβαιότητας. Και καμία επιχείρηση δεν θα πάρει ρίσκο αν δεν ξέρει τα οικονομικά δεδομένα της επόμενης τουλάχιστον τριετίας. Το ίδιο και τα νοικοκυριά και οι επαγγελματίες οι οποίοι υποχρεωτικά θα κάνουν δεκάμηνο προγραμματισμό.

-Οι αγορές θα είναι «κουμπωμένες» και με το μάτι τους πάνω στην Ελλάδα ενώ αναγκαστικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδο σε συνθήκες πόλωσης θα επηρεάσει και τις διεθνείς σχέσεις. Αφού καμία από τις ισχυρές χώρες ή τους γείτονες μας δεν θα σπεύσει να δεσμευτεί σε μεγάλα project ή δεν θα πιεστεί να λύσει διαφορές ή να στηρίξει την Ελλάδα αν δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και ο επόμενος πρωθυπουργός.

Στους τυφλούς επικρατεί ο μονόφθαλμος;

Και μπορεί το Μαξίμου να καλλιεργεί εντέχνως προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα ότι είναι το αδιαμφισβήτητο φαβορί – στη λογική ότι στους τυφλούς επικρατεί ο μονόφθαλμός- όμως το όλο εγχείρημα σκοντάφτει πάνω στα ποσοστά της Ν.Δ.

Η οποία εξακολουθεί να είναι πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις αλλά βαριά τραυματισμένη. Έχει χάσει πάνω από δέκα μονάδες της δύναμης της αδυνατώντας δύο χρόνια τώρα να σκαρφαλώσει ξανά στο 30% (αφού κυμαίνεται μεταξύ 27-29%). Με την αυτοδυναμία να απαιτεί ποσοστό 38,5% ή κατά τι μικρότερο αν μείνουν εκτός βουλής πολλά κόμματα.

Αβέβαιος ο εκλογικός εκβιασμός

Οι οκτώ με δέκα μονάδες που χρειάζεται για να κάνει κυβέρνηση η Ν.Δ. από την πρώτη Κυριακή- μετά από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης- μοιάζει με ..όνειρο θερινής νυκτός. Ακόμη και αν ανεβάσει την συσπείρωση της την πρώτη Κυριακή , ο εκλογικός εκβιασμός στις β΄ κάλπες, είναι αβέβαιος.

Ακόμη και αν έχει σπάσει το ΠΑΣΟΚ στα δύο...

Τις παραπάνω αναλύσεις τις γνωρίζουν πολύ καλά όλα τα διεθνή και εγχώρια κέντρα εξουσίας που με την σειρά τους μπαίνουν σε φάση... αναμονής.