Ποιοι φορείς ενημερώνονται αυτόματα και πού χρειάζεται παρέμβαση του πολίτη.

Η παραλαβή της νέας ταυτότητας σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη, όμως η διαδικασία δεν σταματά στην έκδοση του νέου δελτίου. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται και επικαιροποίηση των στοιχείων σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα ή καθυστερήσεις σε μελλοντικές συναλλαγές.

Η έκδοση της νέας ταυτότητας ενημερώνει τα διασυνδεδεμένα κρατικά μητρώα, επομένως δεν χρειάζεται ο πολίτης να επισκέπτεται ξεχωριστά κάθε δημόσια υπηρεσία. Η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι τα στοιχεία της νέας ταυτότητας καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών, από το οποίο μπορούν να ενημερώνονται οι υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με αυτό.

Ωστόσο, η ίδια αυτοματοποιημένη διαδικασία δεν ισχύει για όλους τους ιδιωτικούς φορείς.

Οι φορείς που χρειάζονται ενημέρωση

Μετά την παραλαβή της νέας ταυτότητας, καλό είναι να ελεγχθούν οι οργανισμοί και οι εταιρείες στους οποίους έχει καταχωριστεί ο αριθμός του παλιού δελτίου.

Τράπεζες

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Οι τράπεζες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες περιπτώσεις. Ο αριθμός ταυτότητας αποτελεί στοιχείο ταυτοποίησης του πελάτη και, επομένως, θα πρέπει να αντικατασταθεί με τα στοιχεία της νέας ταυτότητας.

Ανάλογα με την τράπεζα, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω e-banking ή εφαρμογής, είτε με επίσκεψη σε κατάστημα.

Η ενημέρωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους πραγματοποιούν συχνά συναλλαγές, μεταφορές χρημάτων ή διαδικασίες που απαιτούν επιβεβαίωση ταυτότητας.

Ασφαλιστικές εταιρείες

Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Όσοι διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, για παράδειγμα για αυτοκίνητο, κατοικία, υγεία ή ζωή, θα πρέπει να ελέγξουν αν η εταιρεία έχει καταχωρισμένα τα παλιά στοιχεία ταυτότητας.

Η επικαιροποίηση μπορεί να αφορά περισσότερα από ένα συμβόλαια, ιδιαίτερα στην περίπτωση πελατών που έχουν διαφορετικά ασφαλιστικά προϊόντα στην ίδια εταιρεία.

Εργοδότης και τμήμα μισθοδοσίας

Η αλλαγή ταυτότητας αφορά και τα στοιχεία που τηρεί ο εργοδότης. Επομένως, εργαζόμενοι που έχουν αντικαταστήσει το παλιό δελτίο καλό είναι να ενημερώσουν το τμήμα προσωπικού ή τη μισθοδοσία της επιχείρησης.

Η διαδικασία μπορεί να είναι απλή, όπως η αποστολή αντιγράφου ή φωτογραφίας της νέας ταυτότητας, ανάλογα με την εσωτερική διαδικασία κάθε εργοδότη.

Πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και Internet

Αντίστοιχη ενημέρωση μπορεί να απαιτείται από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ιδιαίτερα όταν η σύνδεση έχει καταχωριστεί με τα στοιχεία του παλιού δελτίου.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που εμφανίζονται στον λογαριασμό ή στο προφίλ τους και, εφόσον χρειάζεται, να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του αριθμού ταυτότητας.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας

Η επικαιροποίηση μπορεί να αφορά επίσης παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης ή φυσικού αερίου, όταν ο αριθμός ταυτότητας αποτελεί μέρος των στοιχείων του πελάτη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν υπάρχουν ενεργές συμβάσεις, πάγιες εντολές ή άλλες υπηρεσίες συνδεδεμένες με το συγκεκριμένο προφίλ.

Εφαρμογές ηλεκτρονικών πληρωμών

Ανάλογη διαδικασία μπορεί να χρειαστεί και σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και εφαρμογές πληρωμών, όπου η ταυτοποίηση του χρήστη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του λογαριασμού.

Σε τέτοιες πλατφόρμες ενδέχεται να ζητηθεί η επικαιροποίηση των στοιχείων και η υποβολή φωτογραφίας ή άλλου αποδεικτικού της νέας ταυτότητας.

Τι γίνεται με τις δημόσιες υπηρεσίες

Εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες διαφορές.

Η έκδοση του νέου δελτίου από την Ελληνική Αστυνομία συνδέεται με την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες που είναι διασυνδεδεμένες με τα σχετικά κρατικά μητρώα να μπορούν να αντλήσουν τα νέα στοιχεία χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να κάνει ξεχωριστή επίσκεψη.

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται να προσκομίσετε τη νέα ταυτότητα σε κάθε δημόσια υπηρεσία ξεχωριστά. Παρ' όλα αυτά, επειδή η διασύνδεση δεν αφορά κάθε οργανισμό με τον ίδιο τρόπο, είναι χρήσιμο να ελέγχετε τα στοιχεία σας στις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε συχνά.

Γιατί είναι σημαντική η επικαιροποίηση

Η διατήρηση του παλιού αριθμού ταυτότητας σε μια βάση δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όταν ένας φορέας χρειάζεται να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του πελάτη.

Έτσι, μία απλή διαδικασία, όπως μια τραπεζική συναλλαγή, η αλλαγή ασφαλιστηρίου ή η επικαιροποίηση ενός συμβολαίου, μπορεί να απαιτήσει επιπλέον έλεγχο εάν τα στοιχεία που εμφανίζονται στο σύστημα δεν αντιστοιχούν στο ισχύον έγγραφο.

Για αυτόν τον λόγο, μετά την παραλαβή της νέας ταυτότητας είναι πρακτικό να δημιουργήσετε μία μικρή λίστα με τους φορείς στους οποίους χρησιμοποιείτε τα στοιχεία ταυτοποίησής σας και να ελέγξετε έναν προς έναν αν χρειάζεται ενημέρωση.

Τι να κάνετε αμέσως μετά την παραλαβή

Για να αποφύγετε περιττή ταλαιπωρία, μπορείτε να ακολουθήσετε μερικά απλά βήματα:

Ελέγξτε ότι τα στοιχεία της νέας ταυτότητας έχουν καταχωριστεί σωστά.

Επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία σας στα κρατικά μητρώα έχουν ενημερωθεί.

Επικοινωνήστε με την τράπεζά σας και ενημερώστε τον αριθμό ταυτότητας.

Επικοινωνήστε με την τράπεζά σας και ενημερώστε τον αριθμό ταυτότητας. Ενημερώστε ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους ιδιωτικούς φορείς με τους οποίους έχετε ενεργές συμβάσεις.

Ενημερώστε εργοδότη ή τμήμα μισθοδοσίας, όπου απαιτείται.

Ελέγξτε τα στοιχεία σας σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και παρόχους υπηρεσιών.

Επικαιροποιήστε τα στοιχεία σε εφαρμογές ηλεκτρονικών πληρωμών που απαιτούν ταυτοποίηση.

Κρατήστε διαθέσιμο το νέο δελτίο για τυχόν διαδικασίες επιβεβαίωσης στοιχείων.

Η βασική αρχή είναι ότι η ενημέρωση των κρατικών μητρώων δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι ιδιωτικές βάσεις δεδομένων. Γι' αυτό, μετά την έκδοση της νέας ταυτότητας χρειάζεται ένας έλεγχος στις βασικές συναλλαγές και συμβάσεις του κάθε πολίτη.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος να εμφανιστεί στο μέλλον ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων που αναγράφονται στη νέα ταυτότητα και εκείνων που διατηρούν οι ιδιωτικοί φορείς.

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