Οι παλαιές ταυτότητες θα σταματήσουν να γίνονται δεκτές για ταξίδια εκτός Ελλάδας.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μετάβαση στις νέες αστυνομικές ταυτότητες έχει πλέον ξεκινήσει, καθώς απομένει μόλις μία εβδομάδα μέχρι τη λήξη της κρίσιμης προθεσμίας που αφορά όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Από τις 3 Αυγούστου 2026, οι παλαιού τύπου «μπλε» ταυτότητες, οι οποίες δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες που δεν έχουν προμηθευτεί τη νέα ταυτότητα δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν με την παλιά, ακόμη και προς χώρες της Ε.Ε, παρά μόνο εφόσον διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο.

Οι ημερομηνίες για διαθέσιμα ραντεβού είναι πλέον περιορισμένες, γεγονός που οδηγεί αρκετούς πολίτες να αναζητούν ραντεβού ακόμη και σε άλλες πόλεις ή σε περιοχές οπου θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά αποκλειστικά τα ταξίδια στο εξωτερικό. Οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ για κάθε μετακίνηση εκτός Ελλάδας θα απαιτείται είτε η νέα ταυτότητα είτε διαβατήριο.

Αντίθετα, στο εσωτερικό της χώρας οι μπλε ταυτότητες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες συναλλαγές με το Δημόσιο.

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Μάλιστα, έχει δοθεί παράταση στη χρήση τους για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες ταυτοποίησης, ενώ η πλήρης κατάργησή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η διαδικασία έκδοσης

Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν διαφορετική υπηρεσία εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες στην περιοχή κατοικίας τους.

Την ημέρα του ραντεβού απαιτούνται η ψηφιακή φωτογραφία μέσω της υπηρεσίας myPhoto, στο gov.gr, καθώς και τα απαραίτητα ηλεκτρονικά παράβολα, τα οποία πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευση.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 10,50 ευρώ, καθώς περιλαμβάνει παράβολο 10 ευρώ για την έκδοση της ταυτότητας και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο.

Η παραλαβή του νέου δελτίου γίνεται συνήθως μέσα σε περίπου επτά ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες μετά την παραλαβή

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, τα στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών, διευκολύνοντας τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώσουν και ιδιωτικούς φορείς, όπως τις τράπεζες, τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, καθώς και τον εργοδότη τους, ώστε να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία ταυτοποίησής τους.

Τι ισχύει για τον Προσωπικό Αριθμό

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία έκδοσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επειδή δεν έχει δημιουργηθεί ο Προσωπικός Αριθμός του πολίτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται πρώτα η έκδοσή του και στη συνέχεια ο προγραμματισμός νέου ραντεβού για την ταυτότητα.

Τι ισχύει για ΑΜΚΑ, ατρικά δεδομένα, ομάδα αίματος και θρησκεία

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει επανειλημμένα διαψεύσει τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν γύρω από τις νέες ταυτότητες.

Όπως επισημαίνει, το νέο δελτίο δεν διαθέτει σύστημα γεωεντοπισμού, δεν περιλαμβάνει τον ΑΜΚΑ, δεν δίνει πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα, ενώ η αναγραφή της ομάδας αίματος γίνεται αποκλειστικά προαιρετικά και μόνο εφόσον το επιθυμεί ο πολίτης. Παράλληλα, δεν αναγράφονται στοιχεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ενώ η προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από το αυστηρό ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.