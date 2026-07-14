Απολογούνται οι άλλοι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin.

Η 46χρονη που συνελήφθη κατηγορούμενη για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin, τον Μάιο του 2010, θα εκδοθεί στην Ελλάδα εντός 10 ημερών.

Σήμερα, Τρίτη, η 46χρονη παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου, όπου δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών Αρχών για έκδοση της στην Ελλάδα. Πέρα από τη δήλωση, υπέγραψε σχετική επιστολή που τη δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Ο Βρετανός δικαστής επεσήμανε ότι το αίτημα της Αθήνας θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών, εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Έως τότε, η 46χρονη θα παραμείνει υπό κράτηση.

Marfin: Απολογούνται οι άλλοι δύο συλληφθέντες

Από το πρωί απολογούνται ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας οι άλλοι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin τον Μάιο του 2010, που κόστισε τη ζωή της 35χρονης Παρασκευής Ζούλια, του 36χρονου Επαμεινώνδα Τσακάλη και της 32χρονης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή. Σύμφωνα με την υπεράσπισή τους, οι δύο 42χρονοι αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας. «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων που κατηγορούνται σε αυτή την υπόθεση, με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες», δήλωσε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος ενός εκ των δύο κατηγορουμένων.

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Επίσης, οι κατηγορούμενοι αμφισβητούν την αξιοπιστία του ανώνυμου email που φαίνεται να έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνες. Οι συνήγοροι ζητούν έρευνα προκειμένου να να εντοπιστεί ο αποστολέας του ηλεκτρονικού μηνύματος, ώστε να κληθεί να καταθέσει στην ανάκριση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, έπειτα από αντιπαραβολή φωτογραφιών λίγο πριν την επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin με άλλες, που κατασχέθηκαν το 2020 από πρόσωπο του αντιεξουσιαστικού χώρου και είχαν τραβηχτεί σε διακοπές το 2009, προκύπτουν ιδιαίτερα αντικείμενα, όπως καπέλα και σακίδια πλάτης, τα οποία «συνδέουν» τους κατηγορούμενους με εκείνους που βρέθηκαν στον χώρο του φονικού εμπρησμού.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ