«Για πρώτη φορά, επίσημα, εγγράφως και σε δικαστικό έγγραφο δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη.»

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, καθώς σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι ο ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, παραδέχεται για πρώτη φορά σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι πούλησε το λογισμικό Predator σε κρατικές αρχές στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Κεσσές, ο Ταλ Ντίλιαν έχει καταθέσει αγωγή σε βάρος θύματος του Predator ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ωστόσο, στο ίδιο δικόγραφο, όπως υποστηρίζει, ο επιχειρηματίας δεν αρνείται ότι το Predator διατέθηκε στην Ελλάδα, αλλά ισχυρίζεται ότι η πώλησή του προς κρατικές αρχές ήταν απολύτως νόμιμη. Η αγωγή εκκρεμεί ενώπιον ισραηλινού δικαστηρίου και, σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ η εκδίκασή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής προδικαστικής διαδικασίας τους επόμενους μήνες. Όπως σημειώνει, στο πλαίσιο της δίκης ο Ταλ Ντίλιαν θα κληθεί να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνει στο δικόγραφό του.

Μάλιστα, ο κ.Κεσσές καλεί τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προχωρήσει άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, όπως η αναζήτηση των σχετικών εγγράφων μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής, η αξιολόγηση του περιεχομένου τους και η εξέταση μαρτύρων που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν μέχρι σήμερα καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Όπως σημειώνει «Κάθε νέο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο οφείλει να αξιοποιείται άμεσα από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ιδίως από τη στιγμή που τα πρόσωπα που κατείχαν δημόσιες θέσεις και έφεραν το Predator στην Ελλάδα, επιλέγουν τη σιωπή και την αλαζονεία αντί για τη λογοδοσία.»

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.

Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με ιδιαίτερη νομική και αποδεικτική σημασία. Για πρώτη φορά, επίσημα, εγγράφως και σε δικαστικό έγγραφο δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Δεν αρνείται την πώληση του Predator στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη χρήση του λογισμικού για παράνομες παρακολουθήσεις.

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Η αγωγή εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου στο Ισραήλ. Κατά την εκδίκασή της, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας τους επόμενους δύο μήνες, ο Tal Dilian θα κληθεί να αποδείξει τους πραγματικούς ισχυρισμούς που ο ίδιος περιλαμβάνει στο δικόγραφό του.

Η αγωγή αυτή και ιδίως οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της, θα κατατεθούν εκ μέρους μου άμεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και θα τεθούν υπόψη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλα.

Ο κ. Μπακέλας είναι υποχρεωμένος να πάψει να παραμένει αδρανής. Δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφασης από το ισραηλινό δικαστήριο. Έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει άμεσα το περιεχόμενο του δικογράφου, να ζητήσει μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων της ισραηλινής διαδικασίας, να τα ενσωματώσει στην ποινική δικογραφία και να προβεί σε κάθε αναγκαία εισαγγελική ή ανακριτική ενέργεια για τη διερεύνηση των ισχυρισμών που διατυπώνονται για πρώτη φορά σε επίσημο δικαστικό έγγραφο.

Μπορεί επίσης να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να καταθέσει. Αν αμφισβητεί την αξιοπιστία του επειδή είναι κατηγορούμενος, μπορεί απλά να καλέσει για καταθέσει τον τεχνικό διευθυντή της Intellexa Merom Harpaz , την διοικητική υπεύθυνη Einat Semama και τους τρεις τεχνικούς Δημήτριο Ξυπτέρα, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ποτέ μέχρι σήμερα.

Η υπόθεση της χρήσης του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα δεν αποτελεί μία ιδιωτική αντιδικία. Αφορά την προστασία του κράτους δικαίου, του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διερεύνηση μιας υπόθεσης που έχει απασχολήσει την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα. Κάθε νέο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο οφείλει να αξιοποιείται άμεσα από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ιδίως από τη στιγμή που τα πρόσωπα που κατείχαν δημόσιες θέσεις και έφεραν το Predator στην Ελλάδα, επιλέγουν τη σιωπή και την αλαζονεία αντί για τη λογοδοσία.

{https://x.com/zackesses/status/2076705472170578241?s=46}