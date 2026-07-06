Όσα προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής και όσα μεθοδεύει η κυβέρνηση

Σε νέο «μπάζωμα» ενός ακόμη «mega-σκανδάλου» φαίνεται πως ετοιμάζεται η κυβέρνηση καθώς αυτή τη φορά δρομολογεί - όπως δείχνουν όλες οι εξελίξες- να μην κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Θυμίζουμε ότι στις 10/6/2026 συγκεντρώθηκαν στη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τα απαιτούμενα 2/5 που προβλέπει ο κανονισμός προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η παρουσία των δύο εμπλεκόμενων. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, συγκάλεσε συνεδρίαση ώστε σε αυτήν (Τετάρτη 8/7/26) να παρθεί απόφαση για το αν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης.

Τι λέει ο Κανονισμός της Βουλής

Ο Κανονισμός της Βουλής είναι σαφής, ως προς ποια διαδικασία θα έπρεπε να ακολουθηθεί.

Ειδικότερα το άρθρο 41Α αναφέρει πως «οι ακροάσεις των κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου προσώπων είναι υποχρεωτικές μόνο αν το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών της επιτροπής».

Παράλληλα δεν υπάρχει πρόβλεψη που να αναφέρει πως θα πρέπει να συνεδριάσει και η Επιτροπή Θεσμών για να αποφασίσει αν θα κληθούν τα πρόσωπα καθώς υπάρχει το δεδομένο των 2/5. Δεν υπάρχει όμως και άρθρο που να το απαγορεύει και ενδεχομένως σε αυτό το κενό να πατάει ο ορισμός της συνεδρίασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε κάθε περίπτωση αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει τη μεθόδευση που αναμένεται να υπάρξει από πλευράς πλειοψηφίας, με βουλευτές της αντιπολίτευση να κάνουν λόγο ήδη για καταστρατήγηση του Κανονισμού. Μάλιστα, εκτιμούν πως θα «κολλήσουν» την κλήση του Ταλ Ντίλιαν με βάση άλλο άρθρο του Κανονισμού που αναφέρει ότι «η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική».

Θα τον «βαφτίσουν» δηλαδή όπως λένε οι ίδιοι βουλευτές, ως «μη δημόσιο πρόσωπο» αν και ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια πως η εταιρεία του συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες.

Σφοδρές αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Σωκράτης Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του.

Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι αντί να κληθούν στη Βουλή οι Ντίλιαν και Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, προγραμματίζεται μία δήθεν "συζήτηση και λήψη απόφασης" στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής.

Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο.

Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παραβιάζοντας τον Κανονισμό της Βουλής.

Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλήση Δημητριάδη, ο οποίος ομολόγησε ότι "ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης";

Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλήση Ντίλιαν, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, δηλώνει ότι έχει σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΥΠ για το Predator;

Και ενώ υπάρχει και η νέα συγκλονιστική αποκάλυψη ότι παγιδεύτηκε ακόμα και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2022, Στέλιος Κούλογλου όταν ερευνούσε, ως μέλος τη επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.

Προειδοποιούμε τον κ. Μητσοτάκη:

Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας.

Οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και οι ευθύνες θα καταλογιστούν, πρώτα απ’ όλα από τον Ελληνικό λαό».

Νέα Αριστερά: Να μην διανοηθεί ο πρωθυπουργός των υποκλοπών να εμποδίσει την αλήθεια για το σκάνδαλο

«Η κυβέρνηση, πιστή στην απόφαση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, προχωρά σε νέες πρωτοφανείς μεθοδεύσεις για να θολώσει κι άλλο την υπόθεση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σχεδιάζει να φέρει τροπολογία που να ρίχνει στα «μαλακά» τους βαριά καταδικασμένους για τις υποκλοπές, όπως τον ισραηλινό επιχειρηματία και πρώην πράκτορα, Ταλ Ντίλιαν, που μέσω της Intellexa προμήθευσε το Predator στην ΕΥΠ.

Παράλληλα οι βουλευτές της ΝΔ, που απαρτίζουν την πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προτίθενται να μπλοκάρουν την κλήση του Ντίλιαν, του πρώην γ.γ. του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του πρώην γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Σμυρλή, παρά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για το πώς οι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες προμηθεύτηκαν και έδωσαν πιστοποιήσεις στο κακόβουλο λογισμικό, ώστε η Intellexa να το πουλήσει σε ανελεύθερα καθεστώτα.

Να μην διανοηθεί ο πρωθυπουργός των υποκλοπών, Κυριάκος Μητσοτάκης, να προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις, εμποδίζοντας να λάμψει η αλήθεια για το σκάνδαλο. Αντίθετα να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία, που δείχνουν την αγαστή συνεργασία της ΕΥΠ της οποίας είχε την ευθύνη με ξένα συμφέροντα που παρακολουθούσαν πολιτικούς, δημοσιογράφους, στρατιωτικούς και επιχειρηματίες».