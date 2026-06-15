Ερωτηθείς επανειλημμένα αν υπάρχουν τέτοια έγγραφα, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την ύπαρξή τους, δηλώνοντας ότι δεν έχει «καμία εικόνα, καμία ενημέρωση, καμία πληροφόρηση» για το θέμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Intellexa που πιστοποιούσαν τη χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Ερωτηθείς επανειλημμένα αν υπάρχουν τέτοια έγγραφα, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την ύπαρξή τους, δηλώνοντας ότι δεν έχει «καμία εικόνα, καμία ενημέρωση, καμία πληροφόρηση» για το θέμα.

Αντί να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση ερευνάται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται από τις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες «φήμες και δημοσιεύματα» που, όπως είπε, «δεν βασίζονται στην πραγματικότητα», ενώ κάλεσε τους δημοσιογράφους να σέβονται τη διάκριση των εξουσιών.

Όταν του επισημάνθηκε ότι πρόκειται για δημοσίευμα έγκριτου μέσου ενημέρωσης και όχι για φήμες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι δεν διαθέτει καμία ενημέρωση για τα επίμαχα έγγραφα και επέμεινε ότι η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να αποφανθεί επί της υπόθεσης. Στην επισήμανση ότι ουσιαστικά δεν διαψεύδει την ύπαρξη των εγγράφων, απάντησε πως τα στοιχεία που του παρουσιάζονται «δεν προκύπτουν από πουθενά» και επανέλαβε ότι πρόκειται για δημοσιεύματα.

Αντίθετα, σαφής ήταν η θέση του σχετικά με δημοσίευμα που ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει νομοθετική ρύθμιση ώστε ο Ταλ Ντίλιαν να δικαστεί στο Ισραήλ μέσω πρόβλεψης ετεροδικίας. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ισχύουν οι προηγούμενες διαψεύσεις του για ανάλογα σενάρια και, όταν πιέστηκε να απαντήσει συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε ότι διαψεύδει το σχετικό δημοσίευμα, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο προώθησης τέτοιας τροπολογίας.

Με αφορμή τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι, ενώ ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «ανυπόστατες φήμες», ταυτόχρονα δήλωσε πως δεν έχει ενημέρωση ή εικόνα για την υπόθεση, ζητώντας να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρης Δημητριάδης προκειμένου να απαντήσουν αν υπάρχουν προσύμφωνα ή συστατικές επιστολές εξαγωγής για το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.