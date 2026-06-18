«Η εμπιστοσύνη με τους πολίτες χτίζεται με το να αναγνωρίζεται η προσφορα όσων έκαναν γνωστή την δράση της ΕΥΠ. »

Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει η Νέα Αριστερά δημοσίευμα «των Νέων» σύμφωνα με το οποίο η ΕΥΠ πρόκειται να αποκτήσει μουσείο στις αρχές του 2027 στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στο ΚΕΤΥΑΚ.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα αφήνει αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η ενίσχυση της «εξωστρέφειας» της υπηρεσίας ενόσω υπάρχει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «Με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε σήμερα το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα» σύμφωνα με το οποίο η ΕΥΠ πρόκειται να αποκτήσει μουσείο στις αρχές του 2027. Το μουσείο πρόκειται μάλιστα να στεγαστεί στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στο Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΚΕΤΥΑΚ), εκεί όπου με βάση μαρτυρίες, αστυνομικοί λειτουργούσαν το κακόβουλο λογισμικό Predator, με το οποίο παρακολουθούνταν υπουργοί, πολιτικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι, στρατιωτικοί και επιχειρηματίες.

Σκοπός του μουσείου, σύμφωνα με έγγραφο, είναι η «ενίσχυση της εξωστρέφειας, αναγνωρίζοντας ότι η καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αποστολής της». Η εμπιστοσύνη με τους πολίτες χτίζεται με το να αναγνωρίζεται η προσφορα όσων έκαναν γνωστή την δράση της ΕΥΠ. Γι αυτό θεωρούμε αυτονόητο πως στην είσοδο του μουσείου θα αναρτηθούν σε περίοπτη θέση οι φωτογραφίες όσων πρωταγωνίστησαν στο σκάνδαλο του Predator στην Ελλάδα: του πρωθυπουργού των υποκλοπών Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρώην Γ.Γ. του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέων και των επιφανών επιχειρηματιών Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου.»