Με καλές καιρικές συνθήκες θα πάμε μέχρι και το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη. Επιμένουν τα μελτέμια.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία σε ολόκληρη τη χώρα. Διανύουμε τις ημέρες με τη μεγαλύτερη διάρκεια καθώς επίσημα έχουμε εισέλθει στο καλοκαίρι.Τα μελτέμια κυριαρχούν κυρίως προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, προς το Αιγαίο.

Μόνο αργά το απόγευμα θα συναντήσουμε κάποιες μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες προς τα βόρεια ηπειρωτικά. Προς την περιοχή της Ηπείρου, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία αλλά και σε βουνά της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας. Εκεί θα βγει αστάθεια κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών.

Τα μελτέμια θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες. Θα κυριαρχήσουν με αυξομειώσεις προς την πλευρά του Αιγαίου, φθάνοντας σε εντάσεις σήμερα ακόμα και τα 8 μποφόρ. Οι περιοχές που επηρεάζονται αρκετά από τα μελτέμια είναι το βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις Κυκλάδες και προς την Εύβοια, τα μελτέμια μεγιστοποιούν τις εντάσεις τους (7-8 μποφόρ). Και η περιοχή της Αττικοβοιωτίας και ανατολική Πελοπόννησος, όπως επίσης και η Κρήτη και το Καρπάθιο. Ταυτόχρονα σε αυτές τις εκτάσεις αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τις επόμενες αρκετές ημέρες.

Στον αντίποδα όσο πιο δυτικά κατευθυνόμαστε τα μελτέμια ασκούν λιγότερη επίδραση και μάλιστα λειτουργούν σαν λίβας. Αυτός είναι και ο λόγος που τις επόμενες αρκετές ημέρες η περισσότερη ζέστη θα εστιάζεται στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα.

Σήμερα, στα δυτικά ηπειρωτικά, θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό επίπεδο.Στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας θα κάνει πολύ ζέστη (έως και 36 βαθμούς Κελσίου). Νοτιότερα και ανατολικότερα θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η περιοχή των Κυκλάδων θα είναι η πιο δροσερή γωνιά σήμερα, καθώς η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

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Αυτή η θερμοκρασιακή κατανομή θα μας συντροφεύει για τις επόμενες αρκετές ημέρες. Επομένως κρατάμε οτι θα κάνει αρκετή ζέστη προς τη δυτική και νότια - νοτιοανατολική νησιωτική χώρα, αρκετή δροσιά προς τα ανατολικά ηπειρωτικά και ζέστη θα κάνει και στη βόρεια Ελλάδα.

Στην Αττική, σήμερα δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Τα μελτέμια θα επιμείνουν και σήμερα, ίσως δούμε και 8 μποφόρ. Μεγάλη προσοχή για το θέμα των πυρκαγιών και η θερμοκρασία έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός οτι η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, αργά το μεσημέρι με το απόγευμα, θα συναντήσουμε συννεφιές αστάθειας και υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποια σύντομα περάσματα με διάσπαρτες βροχές. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι, κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Επικρατεί το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης, το οποίο καθοδηγεί τις πολύ θερμές αέριες μάζες προς την δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Η χώρα μας θα συνεχίσει να βρίσκεται κάτω από την επίδραση του αντικυκλώνα με το θερμικό χαμηλό. Επομένως, επιμένουν τα μελτέμια, με αυξομειώσεις. Θα πέσει η έντασή τους κοντά στην Τετάρτη - Πέμπτη και Παρασκευή.

Θα πυροδοτηθεί η αστάθεια για να ξεκινήσουν και πάλι τα μελτέμια μέσα στο Σαββατοκύριακο, φθάνοντας ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης.

Τα απογεύματα θα συναντάμε μπόρες ακόμη και καταιγίδες, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως από Τετάρτη μέχρι και Παρασκευή, οπότε και θα πέσουν τα μελτέμια, για να ενισχυθούν ξανά μέσα στο Σαββατοκύριακο και να υποχωρήσει η αστάθεια.

Με αυτά τα καιρικά σκαμπανεβάσματα, με τις αυξομειώσεις των μελτεμιών, την αστάθεια να δηλώνει το παρών - που και που στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας- και τη θερμοκρασία να μην ανεβαίνει σημαντικά για τη χώρα μας, θα κυλήσουν οι επόμενες αρκετές ημέρες και θα οδηγηθούμε και στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

Το ισχυρό κύμα καύσωνα της δυτικής Ευρώπης, για τις επόμενες 10 ημέρες δεν φαίνεται να απασχολεί τη χώρα μας. Παραμένουμε σε ένα ήπιο, καλοκαιρινό καιρικό μοτίβο.

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