Διήμερο με δυνατούς ανέμους σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Έρχονται ζεστές ημέρες τον Ιούλιο.

Σε σαφώς πιο ήπιους και φυσιολογικούς για την εποχή θερμοκρασιακούς ρυθμούς κινείται η χώρα μας, σε σχέση με τη δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Ωστόσο, το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένεται να χαρακτηριστεί από έντονη καιρική αστάθεια στα ηπειρωτικά, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων κυρίως στα ανατολικά.

Σήμερα Πέμπτη αναμένουμε έντονη αστάθεια, με τη μορφή τοπικών μπορών και καταιγίδων, στις ορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, της Βορειοδυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να λάβουν τη μορφή ισχυρού μπουρινιού, συνοδευόμενα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, μεγάλους όγκους νερού, πρόσκαιρη θυελλώδη ενίσχυση των ανέμων και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.

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Από την Παρασκευή η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί και το Σαββατοκύριακο ο καιρός αν και θα είναι καλοκαιρινός, θα ενισχυθούν οι άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν θυελλώδεις, ακόμη και έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στη Θράκη και το Αιγαίο. Στην Αττική και την Εύβοια θα αγγίξουν τα 7 με 8 μποφόρ, χωρίς να αναμένονται προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Θυελλώδεις άνεμοι το Σαββατοκύριακο - Ριπές ανέμων ακόμη και 9 μποφόρ

Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα υποχωρήσει ωστόσο αναμένεται σημαντική ενίσχυση των βοριάδων, οι οποίοι θα φθάσουν

ακόμη και τα 9μποφόρ στο Αιγαίο.

Το Σάββατο η ένταση των βοριάδων θα κορυφωθεί. Στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, τη Θράκη και τα βόρεια/δυτικά τμήματα των Κυκλάδων, οι ριπές των ανέμων ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Λόγω των συνθηκών αυτών, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν τοπικά προβλήματα στον απόπλου των πλοίων προς τις Κυκλάδες (κυρίως προς την περιοχή της Άνδρου).

Την Κυριακή, οι θυελλώδεις βοριάδες θα επιμείνουν στο βόρειο κομμάτι των Κυκλάδων, την Αττική, την Εύβοια και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη και την Παρασκευή θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά μεταξύ 32 και 34 βαθμών Κελσίου, ενώ στα νησιά και τα ορεινά θα παραμείνει στους 25-30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο, οι ισχυροί βοριάδες θα κρατήσουν τον υδράργυρο στους 33 βαθμούς Κελσίου, με έντονο το αίσθημα της δροσιάς στο Αιγαίο και την ανατολική Ελλάδα.

«Θερμή» μετάβαση στον Ιούλιο

Από τη Δευτέρα, με την εξασθένηση των ανέμων, τα υπολείμματα του μεγάλου ευρωπαϊκού καύσωνα θα μετατοπιστούν προς τα Βαλκάνια. Αυτό θα προκαλέσει μια πρόσκαιρη αλλά αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου και το πρώτο διήμερο του Ιουλίου, φέρνοντας έντονη ζέστη.

Ωστόσο, η θερμή αυτή εισβολή δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια καθώς μετά τις 2-3 Ιουλίου, ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη αναμένεται να προσεγγίσουν τα Βαλκάνια, ρίχνοντας εκ νέου τη θερμοκρασία και επαναφέροντας την αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

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