Σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αντίκυρα Βοιωτίας το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα.

Βαθιά οδύνη και αναπάντητα ερωτήματα έχει προκαλέσει στη Λιβαδειά ο αιφνίδιος θάνατος μιας 35χρονης γυναίκας, η οποία έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Ο σύζυγός της, συγκλονισμένος από την απώλεια, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πώς μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά, «πήγα τη γυναίκα μου να γεννήσει και δεν την έφερα ποτέ πίσω», εκφράζοντας την απόγνωσή του και ζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η σύζυγός του.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 35χρονη είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς την Τετάρτη 24 Ιουνίου για προγραμματισμένο τοκετό, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, καθώς ήταν ήδη μητέρα ενός 8χρονου παιδιού.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τον τοκετό παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές, με ακατάσχετη αιμορραγία, γεγονός που οδήγησε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η κατάστασή της κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

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Οι αρχές και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε μια υπόθεση που έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.